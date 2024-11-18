Боди-хоррор «Субстанция» с Деми Мур заработал в России 500 миллионов рублей

Хоррор «Субстанция», который вышел в России 19 сентября, заработал в отечественном прокате больше 500 миллионов рублей.
Это второй результат по российским сборам в 2024 году среди зарубежных релизов. На первом месте находится «Граф Монте-Кристо», принесший авторам 574 миллиона рублей, а на третьем — «Министерство неджентльменских дел» с 445 миллионами.
В центре сюжета картины голливудская звезда Элизабет Спаркл, слава которой осталась в прошлом. Из-за перезапуска ее шоу с более молодой ведущей героиня решает принять инновационный препарат для невероятного преображения внешности.
Главные роли в «Субстанции» исполнили Деми Мур и Маргарет Куэлли. Режиссером выступает Корали Фаржа.
Ленту тепло приняли как критики, так и обычные зрители. На сайте Rotten Tomatoes у нее 90% и 75% свежести соответственно.
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