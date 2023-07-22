Бодрый аниме-опенинг: первый взгляд на аниме по «Рику и Морти»

Adult Swim представил дебютный трейлер аниме по мультсериалу «Рик и Морти» от режиссёра Такаси Сано, создателя «Башни бога». Аниме будет состоять из 10 эпизодов.
Некоторые сюжеты взяты из оригинального мультсериала, но авторы хотят одновременно и отразить суть «Рика и Морти», и придать аниме «японское видение» и свои уникальные особенности.
Дата премьеры пока неизвестна.
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Редактор
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Александр Ремизов
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