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    Новости

    Бодрый аниме-опенинг: первый взгляд на аниме по «Рику и Морти»

    22 июля 2023
    Фото аватара
    22.07.2023
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    Бодрый аниме-опенинг: первый трейлере аниме по мотивам «Рика и Морти» 1

    Adult Swim представил дебютный трейлер аниме по мультсериалу «Рик и Морти» от режиссёра Такаси Сано, создателя «Башни бога». Аниме будет состоять из 10 эпизодов.

    Некоторые сюжеты взяты из оригинального мультсериала, но авторы хотят одновременно и отразить суть «Рика и Морти», и придать аниме «японское видение» и свои уникальные особенности.

    Дата премьеры пока неизвестна.

    А тем временем седьмой сезон «Рика и Морти» находится в разработке и стартует «довольно скоро», как сообщил продюсер Стив Леви на панели мультсериала на Comic-Con. Сейчас создатели ищут актёров для озвучания главных героев — на замену Джастину Ройланду, чьим голосом говорили Рик и Морти.

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