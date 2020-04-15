На фоне пандемии коронавируса астрономы были вынуждены приостановить работу более 120 наземных оптических телескопов.

Многие из них были закрыты еще в конце марта. Среди них, например, девять из десяти крупнейших телескопов Северной Америки. Впрочем, под угрозой оказалось и огромное количество небольших телескопов.

Сообщается, что такого в эру современной астрономии еще не происходило. Даже во время Второй мировой войны телескопы продолжали наблюдать за космосом.

Руководители обсерваторий считают, что деятельность возобновится нескоро — через три-шесть месяцев или позже. Не исключено, что им придется приспосабливаться к условиям работы во время пандемии. Однако с этим могут возникнуть трудности, так как многие приборы требуют целую команду для обслуживания.

Стивен Яновецки из Обсерватории Макдональда в Техасе полагает, что COVID-19 нанесет серьезный удар по всей отрасли.

Если во всем мире остановятся наблюдения, то у нас появится пробел в данных, который мы не сможем восполнить. Это будет период, когда у нас не будет данных о том, что произошло.

А эксперты обеспокоены тем, что нанесенный ущерб мировой экономике может сорвать планы на астрономические исследования в ближайшие 10 лет. По словам директора Национальной радиоастрономической обсерватории Тони Бизли, будет сложно даже построить новые телескопы из-за того, что миллионы людей останутся без работы.

Тем не менее часть телескопов все еще продолжает работу. Крупнейший среди них в Восточном полушарии Земли — российский Большой азимутальный телескоп в горах Кавказа.

А в диспетчерской Хобби-Эберли в Техасе сидит всего один человек, он собрал систему управления телескопом из нескольких старых мониторов, которые нашел в хранилище и установил на карточном столе.