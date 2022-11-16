«Братство мертво» — вышла фанатская короткометражка по Fallout 76

Группа энтузиастов из команды Infectious Designer выпустили фанатскую короткометражку по Fallout 76.

В ролике сначала показывают жизнь в Америке до ядерного взрыва, а затем — после катастрофы. По сюжету Братство стали исчезло, а потому в их силовую броню облачаются обычные выжившие, чтобы справиться с Когтем смерти.

Короткометражку оценила даже Bethesda в твиттере игры. Говорит, команда потеряла дар речи от восторга.

Ранее Infectious Designer выпускала аналогичные короткометражки по другим играм вроде Killzone, Watch Dogs и Half-Life.