Братья Андреасян снимут фильм по сказке «Вовка в Тридевятом царстве»





Школьник Вовка — ленивый и мечтательный мальчик, который не хочет учиться и работать. Оказавшись в сказочном Тридевятом царстве, он надеется, что все в нем будет происходить «по щучьему велению». Но волшебный мир оказывается вовсе не таким простым: чтобы чего-то добиться, даже в сказке нужно трудиться.





Сейчас авторы заняты написанием сценария «Вовки в Тридевятом царстве», старт съемок запланирован на 2026 год, а премьера ожидается в 2027-м. Кто сыграет главные роли, пока неясно.



Братья Андреасян выкупили права на экранизацию сказки «Вовка в Тридевятом царстве». Новая версия выйдет в формате полнометражного фильма с живыми актерами.