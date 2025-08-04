КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Какие фильмы смотреть в августе 2025 в кино? Много аниме, женщина-Конан и русский «Вспомнить всё»
«Фантастическая четвёрка: Первые шаги»: новая фаза киновселенной начинается с ретро
Фильм «Легенда о великанах»: куда может завести дева с птичьими лапами
Обзор «Кейпоп-охотницы на демонов»: когда музыка становится оружием

Классика

Восходящее солнце безумия: жуткие и чарующие японские фильмы ужасов
«Человек-паук»: неснятые экранизации и история фильма Рэйми
Новости

Братья Андреасян снимут фильм по сказке «Вовка в Тридевятом царстве»

Андрей Квасков
4 августа 15:52
156
1 минута на чтение
Братья Андреасян выкупили права на экранизацию сказки «Вовка в Тридевятом царстве». Новая версия выйдет в формате полнометражного фильма с живыми актерами.

Школьник Вовка — ленивый и мечтательный мальчик, который не хочет учиться и работать. Оказавшись в сказочном Тридевятом царстве, он надеется, что все в нем будет происходить «по щучьему велению». Но волшебный мир оказывается вовсе не таким простым: чтобы чего-то добиться, даже в сказке нужно трудиться.

Сейчас авторы заняты написанием сценария «Вовки в Тридевятом царстве», старт съемок запланирован на 2026 год, а премьера ожидается в 2027-м. Кто сыграет главные роли, пока неясно.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Андрей Квасков
Рекомендуем
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Мир фантастики № 260 (июль 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Древние настольные игры»
1 490 ₽
Купить
Статьи

Новости

У «Фантастической четверки» один из худших спадов в истории MCU, несмотря на высокие оценки

Новости

«Baldur's Gate 3 позволила нам воплотить безумную идею» — глава Larian о будущем проекте
Конкретных деталей пока нет.

Новости

«Скарлет»: трейлер мрачного аниме от Мамору Хосоды
Мультфильм не похож на типичные работы режиссёра.

Новости

Critical Role ждёт новая кампания с другим мастером
Мэтт Мерсер больше не будет вечным DM-ом.

Новости

«Худший фильм десятилетия»? Критики ненавидят «Войну миров» с Ice Cube
У фильма 0% на «Томатах», но при этом он лидирует по просмотрам.

Новости

Нового «Джеймса Бонда» напишет создатель «Острых козырьков»

Новости

В Китае робот-гуманоид поступил в аспирантуру
Андроид поступил в аспирантуру Шанхайского театрального института в Китае.

Новости

«Вампиры средней полосы» закончатся на третьем сезоне

Новости

CDPR анонсировала новую настолку по «Ведьмаку»

Новости

Первый трейлер «Короче говоря» — нового мультсериала от автора «Коня БоДжека»
Премьера ожидается в августе.
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты