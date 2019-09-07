После новостей о том, что Человек-паук теперь вряд ли вернётся в киновселенную Marvel, так как для него «дверь закрыта», своими мыслями по поводу этого поделились режиссёры «Мстителей: Финал» Джо и Энтони Руссо.

Питер Паркер впервые появился именно в их фильме — «Первом мстителе: Противостояние». По словам постановщиков, они очень долго работали над камео Человека-паука в этой картине.

Мы действительно очень хотели, чтобы это произошло, и очень долго боролись внутри Marvel ради этого. Энтони Руссо

Как рассказал Джо Руссо, это было очень тяжело для Кевина Файги, но режиссёры продолжали настаивать на появлении Человека-паука в фильме.

Он хотел, чтобы открылась дверь, мы вошли и сказали: «Окей, мы поняли! Нам не нужен Человек-паук!», потому что это очень много работы — заставить две крупные корпорации работать сообща. Мы должны были радоваться и праздновать, зная, что это вообще произошло. Джо Руссо

Энтони Руссо объяснил, что новости о конфликте Marvel и Sony не стали для них сюрпризом. Именно из-за того, что они с самого начала знали, как тяжело было включить Человека-паука в киновселенную, они не так разочарованы его уходом.