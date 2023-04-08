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    Новости

    «Братья Супер Марио в кино» установили рекорд по кассовым сборам среди анимационных фильмов

    8 апреля 2023
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    08.04.2023
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    Мультфильм «Братья Супер Марио в кино» установил новый международный рекорд по кассовым сборам анимационных фильмов. В прокате «Братья Марио» собрали впечатляющие 368 миллионов долларов, побив результат «Холодного сердца 2», которое заработало 358,5 млн долларов.

    Об этом сообщил Deadline. Также СМИ пишет, что мультфильм «Братья Супер Марио в кино» стал вторым в истории по сборам за первые пять дней проката, уступив лишь «Трансформерам: Месть падших». За первые 5 дней у «Братьев Супер Марио» — 195.3 миллиона долларов, а «Трансформеры» собрали все 200 млн.

    На международном уровне мультфильм показал лучший дебют и среди фильмов, основанных на видеоиграх. С 360 миллионами сборов «Братья Марио» побили рекорд «Варкрафта», собравшего 210 миллионов.

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