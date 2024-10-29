Брэм Стокер, вампиры и феминизм — звезда «Собирателя душ» сыграет в хорроре «Невесты»

«Оно следует за тобой»

Хлои Окуно под названием «Невесты» (Brides).





«Невесты» станут хоррором о событиях в Италии 1960-х. Героиня по имени Салли Бишоп вместе с мужем отправляются на изолированную от внешнего мира виллу загадочного графа, который начинает проявлять к девушке интерес.





В ходе истории в ладелец получает даже больше, чем ожидал, когда в его идеальном Эдеме невест-вампиров появляется феминистский хаос Салли.





Фильм описывают как «готическую, гламурную и кровавую» историю, которая «переворачивает с ног на голову сюжет Брэма Стокера», исследуя борьбу между социальными запретами и плотскими желаниями.







Как отметили СМИ, Окуно намерена переосмыслить жанр ужасов с помощью уникального сочетания феминистских тем и кровавых визуальных эффектов.







Это будет уже вторая совместная работа постановщицы с Монро — первой была лента «Наблюдающий». Съемки «Невест» стартуют весной 2025 года.

Deadline сообщило, что Майка Монро («Собиратель душ»,) сыграет в следующем фильме