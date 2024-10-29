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Брэм Стокер, вампиры и феминизм — звезда «Собирателя душ» сыграет в хорроре «Невесты»
Андрей Квасков
31 октября 19:35
110
2 минуты на чтение
Deadline сообщило, что Майка Монро («Собиратель душ», «Оно следует за тобой») сыграет в следующем фильме Хлои Окуно под названием «Невесты» (Brides).

«Невесты» станут хоррором о событиях в Италии 1960-х. Героиня по имени Салли Бишоп вместе с мужем отправляются на изолированную от внешнего мира виллу загадочного графа, который начинает проявлять к девушке интерес.

В ходе истории владелец получает даже больше, чем ожидал, когда в его идеальном Эдеме невест-вампиров появляется феминистский хаос Салли.

Фильм описывают как «готическую, гламурную и кровавую» историю, которая «переворачивает с ног на голову сюжет Брэма Стокера», исследуя борьбу между социальными запретами и плотскими желаниями.

Как отметили СМИ, Окуно намерена переосмыслить жанр ужасов с помощью уникального сочетания феминистских тем и кровавых визуальных эффектов.

Это будет уже вторая совместная работа постановщицы с Монро — первой была лента «Наблюдающий». Съемки «Невест» стартуют весной 2025 года.

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Андрей Квасков
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