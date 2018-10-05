Писатель Брэндон Сандерсон совершенно бесплатно предложил студии CD Projekt Red права на адаптацию цикла своих романов «Рождённый туманом». Сделал он это в сабреддите, который был посвящён обсуждению новой претензии Анджея Сапковского к разработчикам игр по «Ведьмаку».

Я прочитал этот тред поздно ночью и был очень близок к тому, чтобы написать: «Дорогие CDPR, если вы захотите получить права на «Рождённого туманом», вы их получите. <…> Серьёзно, я хотел бы сделать что-нибудь с CDPR. На сегодняшний день их адаптация книги в видеоигру лучшая. Брэндон Сандерсон

Писатель также добавил, что считает, что все произведения на рынке (книги, фильмы и игры) только выигрывают от появления таких проектов, как игры по «Ведьмаку». Сандерсон предлагает бесплатные права на свой цикл с абсолютно серьезными намерениями, однако понимает, что студия сейчас хочет сосредоточиться на собственных проектах.