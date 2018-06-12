Писатель Брендон Сандерсон заключил сделку с FremantleMedia North America («Американские боги») и Random House Studio по созданию мультимедийного проекта под названием Dark One («Тёмный»). В него войдут телесериал, графический роман, серия книг и подкаст. Об этом сообщает Deadline.

Сериал расскажет о молодом парне, который видит странные фантастические миры. Он всё списывает на галлюцинации, однако эти видения — проекция реально существующего мира, где, согласно пророчеству, он станет тираном и уничтожит всё сущее. Книжная серия расширит сюжетные линии сериала и расскажет о второстепенных персонажах. Подкаст же станет приквелом к истории.

Я привык рисовать картины словами. «Тёмный» ожил для меня, когда я подумал о нём как о проекте для визуальных медиа. Я рад возможности посотрудничать с FremantleMedia North America и Random House Studio над телепроектом.

Брендон Сандерсон

Данте Ди Лорето из FremantleMedia North America рассказал, что «Тёмный» расскажет о том, как людям приходится примерять на себя две разные роли. Например, сериал ответит на вопрос, может ли разрушитель стать спасителем. Он также отметил, что Сандерсон — один из самых ярких писателей-фантастов в мире.

Мы очень рады работать с ним [Брэндоном Сандерсоном], чтобы создать один из его необыкновенных миров для телевизионной аудитории.

Исполнительный вице-президент Random House Studio Питер Гитерс