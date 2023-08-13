Brotherwise выпустит карточную игру по книгам Брендона Сандерсона

Издательство Brotherwise Games анонсировало настольную игру по мотивам книг писателя Брендона Сандерсона — это будет карточная игра с построением колоды. Об этом сообщает Dicebreaker.

Пока мало что известно — ни конкретный первоисточник для игры, ни имя её дизайнера. Создатели заверили, что над колодой работает некий «известный дизайнер».

Brotherwise Games давно создают настольные игры совместно с Брендоном Сандерсоном. Пока неясно, будет ли новая игра оригинальным проектом писателя или же он адаптирует уже выпущенную книгу. Ранее, в 2020 году, студия выпустила настолку Call to Adventure: The Stormlight Archive —карточную игру, основанную на фэнтезийном бестселлере «Архив Буресвета». Также в данный момент в разработке находится ещё одна игра по «Архиву Буресвета» — настольная ролевая игра, которая выйдет в следующем году.

Грядущая карточная игра ожидается в 2024 году — она выйдет одновременно с пятой книгой «Архив буресвета» и настольной ролевой игрой по игре.