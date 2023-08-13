    3
    Новости

    Brotherwise выпустит карточную игру по книгам Брендона Сандерсона

    13 августа 2023
    Фото аватара
    13.08.2023
    686
    0 минут на чтение
    Brotherwise выпустит новую настолку по книгам Брендона Сандерсона

    Издательство Brotherwise Games анонсировало настольную игру по мотивам книг писателя Брендона Сандерсона — это будет карточная игра с построением колоды. Об этом сообщает Dicebreaker.

    Пока мало что известно — ни конкретный первоисточник для игры, ни имя её дизайнера. Создатели заверили, что над колодой работает некий «известный дизайнер».

    Brotherwise Games давно создают настольные игры совместно с Брендоном Сандерсоном. Пока неясно, будет ли новая игра оригинальным проектом писателя или же он адаптирует уже выпущенную книгу. Ранее, в 2020 году, студия выпустила настолку Call to Adventure: The Stormlight Archive —карточную игру, основанную на фэнтезийном бестселлере «Архив Буресвета». Также в данный момент в разработке находится ещё одна игра по «Архиву Буресвета» — настольная ролевая игра, которая выйдет в следующем году.

    Грядущая карточная игра ожидается в 2024 году — она выйдет одновременно с пятой книгой «Архив буресвета» и настольной ролевой игрой по игре.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Редактор
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    Читаем рассказ «Шарлатан» Ольги Салоник
    0
    25916
    Читаем рассказ «Шарлатан» Ольги Салоник

    Каждый студент, желающий приобщиться к научной мысли, должен поставить себе наноблок, для связи с Архивом. Только вот что делать, если с твоим наноблоком всё в порядке, а вот со связью — не совсем?

    Читаем книгу «Вычисляя звёзды» Мэри Робинетт Коваль
    0
    74760
    Читаем книгу «Вычисляя звёзды» Мэри Робинетт Коваль

    Первая глава целиком — в ней мы видим катастрофу, которая изменила облик мира.

    Производственный бюджет «Чужих»: сколько стоили блокбастеры из 1980-х? 6
    0
    112616
    Бюджет «Чужих»: сколько стоили голливудские фильмы 1980-х?

    Сколько получили Сигурни Уивер и Джеймс Кэмерон и сколько стоили спецэффекты.

    Обзор Aliens: Dark Descent. Своя среди Чужих 6
    0
    121807
    Обзор Aliens: Dark Descent. Своя среди Чужих

    В космосе никто не увидит нашу рецензию.

    Во что поиграть? Настольные игры августа 2023 6
    0
    141457
    Во что поиграть? Настольные игры августа 2023

    Возьмите под управление волчью стаю, посоревнуйтесь в игре на ловкость или отправьтесь в сказочные земли.

    Перекатываемся и страдаем о Dark Souls в 91-м выпуске «Фантастического подкаста»
    0
    234577
    Перекатываемся и страдаем о Dark Souls в 91-м выпуске «Фантастического подкаста»

    Бесконечные клоны, красные фантомы, народный фольклор и многое другое!

    Мир фантастики №237 (август 2023)
    0
    177947
    Мир фантастики №237 (август 2023)

    Герои, которых мы заслуживаем.

    Скотт Оден «Сумерки богов»
    0
    172638
    Скотт Оден «Сумерки богов». Осколки языческого мира

    Исторический гримдарк на основе скандинавской мифологии.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить