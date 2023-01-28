Bubble Studios анонсировала сиквел «Майора Грома» с подзаголовком «Игра»

Bubble Studios и Плюс Студия объявили о разработке продолжения «Майора Грома» с подзаголовком «Игра» и сообщили о старте съёмок в марте. Об этом рассказали на Bubble Comic Con 2023.
«Майор Гром: Игра» не будет точно следовать одноимённой арке комикса, сценарий поменяют и введут злодея по прозвищу «Призрак», которого не было в комиксах. Сюжет сиквела развернётся спустя год после событий первой части и расскажет об Игоре Громе, столкнувшемся с неожиданной популярностью после победы над Чумным доктором.
В качестве режиссёра снова выступит Олег Трофим, а к своим ролям вернутся Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Любовь Аксёнова, Сергей Горошко и другие актеры из первой части.
Съёмки начнутся уже в марте.
Премьера ожидается в 2024 году.
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