Bubble выпустит приквел «Майора Грома» с подзаголовком «Трудное детство»

В рамках фестиваля Bubble Comics Con студия Bubble сообщила, что работает на спешлом про детство Игоря Грома — часовой фильм получил название «Майор Гром: Трудное детство».

Действие боевика развернётся в альтернативном Санкт-Петербурге в девяностых. Отец главного героя, майор Константин Гром, вместе со своим напарником Фёдором Прокопенко выслеживают и пытаются обезвредить нового криминального босса по прозвищу Анубис. Тем временем десятилетний Игорь со своим другом Игнатом ввязывается в сомнительные приключения, чтобы раздобыть немного денег.

Над созданием приквела о маленьком майоре Громе и его отце совместно трудятся Кинопоиск и Bubble. Режиссером станет Олег Трофим, поставивший оригинальный фильм. Авторы обещают, что эта история поможет раскрыть, как сформировался характер и жизненные принципы Грома.

Съёмки должны стартовать весной 2022 года, а ждать фильм стоит не раньше 2023 года. Проект выйдет на Кинопоиске.

В июле «Майор Гром: Чумной доктор» стал международным хитом, находясь в топе Netflix целых 10 дней.

Кроме того, 27 декабря на Кинопоиске выйдет расширенная версия фильма «Майор Гром: Чумной доктор».