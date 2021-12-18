Bubble выпустит приквел «Майора Грома» с подзаголовком «Трудное детство»

В рамках фестиваля Bubble Comics Con студия Bubble сообщила, что работает на спешлом про детство Игоря Грома — часовой фильм получил название «Майор Гром: Трудное детство».
Действие боевика развернётся в альтернативном Санкт-Петербурге в девяностых. Отец главного героя, майор Константин Гром, вместе со своим напарником Фёдором Прокопенко выслеживают и пытаются обезвредить нового криминального босса по прозвищу Анубис. Тем временем десятилетний Игорь со своим другом Игнатом ввязывается в сомнительные приключения, чтобы раздобыть немного денег.
Над созданием приквела о маленьком майоре Громе и его отце совместно трудятся Кинопоиск и Bubble. Режиссером станет Олег Трофим, поставивший оригинальный фильм. Авторы обещают, что эта история поможет раскрыть, как сформировался характер и жизненные принципы Грома.
Съёмки должны стартовать весной 2022 года, а ждать фильм стоит не раньше 2023 года. Проект выйдет на Кинопоиске.
В июле «Майор Гром: Чумной доктор» стал международным хитом, находясь в топе Netflix целых 10 дней.
Кроме того, 27 декабря на Кинопоиске выйдет расширенная версия фильма «Майор Гром: Чумной доктор».
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Bubble показал трейлер расширенной версии «Майора Грома» — в ней 20 дополнительных минут
Премьеру расширенной версии обещают на новогодние праздники на КиноПоиске HD.
На этой неделе выйдет книга по «Майору Грому: Чумной доктор»
Над ней работали авторы комиксов.
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