Бывшие разработчики Disco Elysium анонсировали психологическую RPG Hopetown

Студия Longdue, основанная бывшими разработчиками Disco Elysium, анонсировала свой дебютный проект — Hopetown.
Игра объединит в себе эмоциональную и философскую глубину Disco Elysium с комплексностью повествования Planescape: Torment, а также переосмыслит жанр психологических ролевых игр с помощью новаторской механики и мира, сформированного вашими словами.
События Hopetown развернутся в шахтерском городке, а главным героем станет журналист. Он хаотичный, склонный к саморазрушению провокатор, в глазах которого человечество эгоистичное и жестокое по своей природе. Он предпочитает давить на больные места, дергать за ниточки и наблюдать, к чему это приведет.
Одной из особенностей проекта станет система «психогеографии». Она изменит взаимодействие игрока с миром.
из описания Hopetown
Эмоции, воспоминания и разговоры заменяют традиционные механики вроде ключей и рычагов, становясь инструментами, отпирающими двери, изменяющими ландшафт и меняющими отношения.
Прогресс заключается не только в решении головоломок или поиске предметов, но и в навигации по расколотой психике главного героя и пульсации, которую она создает в окружающей среде.
В ближайшее время студия планирует запустить краудфандинговую кампанию для сбора средств на разработку Hopetown.
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