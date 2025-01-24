Бывшие разработчики Disco Elysium анонсировали психологическую RPG Hopetown

Игра объединит в себе эмоциональную и философскую глубину Disco Elysium с комплексностью повествования Planescape: Torment, а также переосмыслит жанр психологических ролевых игр с помощью новаторской механики и мира, сформированного вашими словами.





События Hopetown развернутся в шахтерском городке, а главным героем станет журналист. Он хаотичный, склонный к саморазрушению провокатор, в глазах которого человечество эгоистичное и жестокое по своей природе. Он предпочитает давить на больные места, дергать за ниточки и наблюдать, к чему это приведет.



