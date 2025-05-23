CDPR все еще консультируется с Анджеем Сапковским по лору «Ведьмака»

Как истинные фанаты книг, мы действительно заботимся о лоре. Мы не создаем другие, альтернативные пути... Все последовательно. Мы чувствуем всю ответственность за наследие Анджея Сапковского.

Он очень умные парень. И как писатель он создал своего рода образ. В жизни он отличный парень. Очень сведущий. Мы друзья. Я регулярно навещаю Анджея. Мы ходим на ужин, отлично общаемся.

Тем не менее, как отмечает руководитель CDPR, Сапковский четко обозначил, что игры по «Ведьмаку» для него — просто лицензия. Что не помешало писателю «знать все» об адаптации и ее успехе.