Наши друзья из «Игромании» подготовили развёрнутый материал, в котором рассказали о готовящейся выставке E3 в Лос-Анджелесе. На ней издатели и разработчики со всего мира будут показывать свои новые проекты и анонсировать грядущие компьютерные игры.

Первой выступит Electronic Arts, от которой поклонники ждут анонса новых игр по «Звёздным войнам». Кроме того, BioWare может представить загадочный научно-фантастический MMO-шутер типа The Division или Destiny.

От Microsoft ждут подробностей о консоли нового поколения Project Scorpio. Больше всего, конечно, поклонников интересуют игры для этой приставки, а не подробности про «железо».

Пожалуй, самой интригующей будет презентация Bethesda, от которой ждут новую научно-фантастическую RPG Starfield. Кроме того, по слухам, могут анонсировать две игры по вселенной Fallout (полноценную и версию под виртуальную реальность) и новую The Elder Scrolls.