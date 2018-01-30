В Сети появился первый трейлер фильма «Человек-муравей и Оса». Смотрим!

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Как видно из трейлера, на сюжет фильма повлияли события картины «Первый Мститель: Противостояние», в котором Скотт Лэнг занял сторону Капитана Америки. Из-за того, что он снова оказался вне закона, Хэнк Пим и его дочь Хоуп вынуждены скрываться. Человеку-муравью придётся с этим разобраться, но не без помощи напарницы — Осы.

Фильм снимает та же команда, что создала первого «Человека-муравья», а это значит, что нас ждёт авантюрно-супергеройская комедия. На экранах она появиться 5 июля.

А вот так выглядит новый постер фильма.

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