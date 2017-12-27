Сергей Лукьяненко и портал КиноПоиск представляют первый трейлер фантастического фильма «Черновик», который основан на одноимённом романе писателя. Это первая экранизация его книги спустя 13 лет после выхода «Дозоров». Посмотрите, что получилось у отечественной киностудии:
В центре сюжета окажется дизайнер видеоигр Кирилл, которого некие силы буквально «вычёркивают» из жизни. Однажды утром он понимает, что в его квартире живёт кто-то другой, а родственники, друзья, коллеги и даже девушка его не узнают. Кирилл выясняет, что его предназначение — стать своего рода таможенником между параллельными мирами.
Ранее Лукьяненко отмечал, что экранизация получится ближе к первоисточнику, чем в своё время «Дозоры». В фильме нам покажут лишь некоторые из описанных в книге миров. Так, например, в одном из них Москва будет немного напоминать Пекин, заселённый русскими и китайцами. А мир «Заповедника» отразит «дикую» версию Москвы: проросший джунглями Кремль, белоснежные пляжи и чистая Москва-река, в которой можно купаться. Обе эти вариации мира можно увидеть и в трейлере. А ещё в ролике показали (1:57) механического робота-матрёшку! «Черновик» стоит посмотреть хотя бы ради этого.
Премьера фильма намечена на 15 марта 2018 года.comments powered by HyperComments
Правила участия в обсуждении
Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил.