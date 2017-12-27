Сергей Лукьяненко и портал КиноПоиск представляют первый трейлер фантастического фильма «Черновик», который основан на одноимённом романе писателя. Это первая экранизация его книги спустя 13 лет после выхода «Дозоров». Посмотрите, что получилось у отечественной киностудии:



В центре сюжета окажется дизайнер видеоигр Кирилл, которого некие силы буквально «вычёркивают» из жизни. Однажды утром он понимает, что в его квартире живёт кто-то другой, а родственники, друзья, коллеги и даже девушка его не узнают. Кирилл выясняет, что его предназначение — стать своего рода таможенником между параллельными мирами.

Ранее Лукьяненко отмечал, что экранизация получится ближе к первоисточнику, чем в своё время «Дозоры». В фильме нам покажут лишь некоторые из описанных в книге миров. Так, например, в одном из них Москва будет немного напоминать Пекин, заселённый русскими и китайцами. А мир «Заповедника» отразит «дикую» версию Москвы: проросший джунглями Кремль, белоснежные пляжи и чистая Москва-река, в которой можно купаться. Обе эти вариации мира можно увидеть и в трейлере. А ещё в ролике показали (1:57) механического робота-матрёшку! «Черновик» стоит посмотреть хотя бы ради этого.

Премьера фильма намечена на 15 марта 2018 года.