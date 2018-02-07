На днях на сервисе Netflix вышел «Парадокс „Кловерфилда“» — научно-фантастический триллер, переделанный из картины «Частица Бога» для вселенной Джей Джей Абрамса «Кловерфилд». Это третий фильм в серии, первыми двумя были «Монстро» (Cloverfield) и «Кловерфилд, 10» (10 Cloverfield Lane). Самым удивительным в этой картине оказалась… рекламная компания! Первый трейлер показали ночью 4 февраля, а сам фильм вышел на Netflix спустя всего несколько часов.

Но несмотря на необычный маркетинговый ход, четвёртый «Кловерфилд» компания Paramount не намерена отдавать стриминговому сервису. Ходят слухи, что съёмки картины уже завершены, и студия хочет выпустить фильм 26 октября в кинотеатрах. Эту дату называет портал Dark Horizons. Рабочее название четвёртой картины — «Оверлорд».

«Оверлорд» покажет события Второй мировой войны, а именно — высадку американских войск в Нормандии. В центре сюжета окажутся солдаты, которым предстоит сражаться не только с силами противника, но и со сверхъестественными созданиями. Бойцы начинают военную операцию в одной из деревень, в которой сталкиваются с ужасными тварями — экспериментами нацистов.

Неясно, как именно «Оверлорд» будет связан с другими фильмами серии, ведь события разделяет почти полвека! На это даже нет намёков в недавно вышедшем «Парадокс „Кловерфилда“». Но даже если авторы и не смогут удачно связать картину с общей вселенной, мы всё равно увидим любопытный фантастический фильм о Второй мировой.

Режиссером картины выступил Джулиус Эйвери («Молодая кровь»), в главных ролях снялись Уайат Расселл («Мачо и Ботан 2») и Йован Адепо («Ограды»).