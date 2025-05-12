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Chrono Trigger, Persona 5 и FFX — топ-25 jRPG всех времен по версии IGN

Дмитрий Кинский
12 мая 13:08
519
1 минута на чтение
Издание IGN поделилось списком из 25 лучших японских ролевых игр всех времен по мнению редакции.
Журналисты решили включить в свой топ по одной игре из популярных франшиз, поэтому «есть большая вероятность, что вашей любимой Final Fantasy или Dragon Quest» в нем не окажется.
Итак, первое место заняла культовая Chrono Trigger 1995 года, следом за ней идет современная классика жанра Persona 5 Royal, а замыкает тройку лидеров Final Fantasy X.
Полный список выглядит так:
  1. Chrono Trigger;
  2. Persona 5 Royal;
  3. Final Fantasy X;
  4. Metaphor: ReFantazio;
  5. Xenoblade Chronicles 3;
  6. Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age;
  7. EarthBound;
  8. Suikoden II;
  9. Pokémon HeartGold and SoulSilver;
  10. Trails in the Sky FC;
  11. Octopath Traveler II;
  12. Paper Mario: The Thousand-Year Door;
  13. Xenogears;
  14. Like a Dragon: Infinite Wealth;
  15. Grandia II;
  16. Kingdom Hearts II;
  17. Tales of Vesperia;
  18. Live A Live;
  19. Bravely Default II;
  20. Star Ocean: The Second Story;
  21. Lost Odyssey;
  22. Ni no Kuni: Wrath of the White Witch;
  23. Golden Sun и The Lost Age;
  24. Breath of Fire III;
  25. Shin Megami Tensei III: Nocturne.
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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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