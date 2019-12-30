Нынешний выпуск «Что почитать» — последний в 2019-м. В нём мы подбиваем итоги и собираем анонсы, которые прошли мимо наших ожиданий. Как оказалось, на конец года издатели припасли много всего интересного.

Роберт Джордан

«Колесо Времени»

Самое ожидаемое переиздание последних лет — от издательства «Азбука». Роман «Око мира» выйдет в рамках серии «Звёзды Новой Фэнтези». В обновлённом издании книги будут заново отредактированы и исправлены. В первый том эпопеи вошло авторское вступление, которое ранее не переводилось на русский.

Темный, средоточие вселенского зла, некогда заточенный Создателем в горном узилище Шайол Гул, успел навести порчу на мир, и люди, способные использовать Единую Силу и вершить с ее помощью великие деяния, ввергли мир в катастрофу, которую назвали Разломом Мира. На этом кончилась Эпоха легенд, и от прошлого в памяти человеческой остались одни лишь мифы. И разве могло прийти в голову Ранду, Перрину или Мэту, троице неразлучных друзей из затерявшейся в лесной глуши деревеньки, что мифы скоро обрастут плотью, а им самим предстоит оказаться в самом центре событий, от исхода которых будет зависеть судьба людей на земле.

Перевод с английского Тахира Велимеева и Александра Сизикова, оформление обложки — художника Сергей Шикин. Арт в увеличенном формате будет повторён в цветной вклейке. Объём — 864 страницы + 2 страницы цветных вклеек.

Выходит в продажу в начале 2020-го.

Кристофер Руоккио

«Империя тишины»

«Империя тишины» — первый том редактора и писателя Кристофера Руоккио из цикла «Пожиратель Солнца». На английском он вышел в 2018-м, вторая часть на языке оригинала вышла летом 2019-го, а третья запланирована на 2020-й.

Человек, которого почитали как героя и презирали как убийцу, рассказывает захватывающую историю своей жизни в дебютной книге тетралогии «Пожиратель Солнца», созданной по лучшим канонам эпической космооперы. Адриан Марло из самых благих побуждений ступил на путь, который мог окончиться только огнём. И теперь Галактика благодарна ему за истребление всех пришельцев-сьельсинов. Но еще она помнит его как дьявола, уничтожившего солнце, погубив при этом миллиард людей — и даже самого императора — вопреки воле Империи. Адриан не был героем. Не был он и чудовищем. И даже просто солдатом. Сбежав от отца, который уготовил ему будущее палача, Адриан оказался на чужой отсталой планете, без средств к существованию. Он был вынужден сражаться в гладиаторских боях и выживать среди интриг при дворе планетарного владыки, и в конце концов отправился на войну, которую не начинал, за Империю, которую не любил, против врага, который так и остался загадкой.

Перевод с английского Сергея Удалина. Серийное оформление и оформление обложки Виктории Манацковой. Объём — 672 страницы. Ознакомительный фрагмент можно прочесть на «Лаборатории фантастики».

Поступит в продажу в начале 2020-го.

Ник Харкуэй

«Гномон»

АСТ показала обложку русского издания «Гномона». Книга выходит в серии «Великие романы» в переводе Ефрема Лихтенштейна.

Это мир, в котором следят за каждым. Это мир, в котором демократия достигла абсолютной прозрачности. Каждое действие фиксируется, каждое слово записывается, а Система имеет доступ к мыслям и воспоминаниям своих граждан — все во имя существования самого безопасного общества в истории. Диана Хантер — диссидент, она живет вне сети в обществе, где сеть — это все. И когда ее задерживают по подозрению в терроризме, Хантер погибает на допросе. Но в этом мире люди не умирают по чужой воле, Система не совершает ошибок, и что-то непонятное есть в отчетах о смерти Хантер. Когда расследовать дело назначают преданного Системе государственного инспектора, та погружается в нейрозаписи допроса, и обнаруживает нечто невероятное: в сознании Дианы Хантер скрываются ещё четыре личности: финансист из Афин, спасающийся от мистической акулы, которая пожирает корпорации; любовь Аврелия Августина, которой в разрушающемся античном мире надо совершить чудо; художник, который должен спастись от смерти, пройдя сквозь стены, если только вспомнит, как это делать. А четвертый — это искусственный интеллект из далекого будущего, и его зовут Гномон. И вскоре инспектор понимает, что ставки в этом деле невероятно высоки, что мир вскоре бесповоротно изменится, а сама она столкнулась с одним из самых сложных убийств в истории преступности. Пять сюжетов и эпох, философский эпик, научно-фантастическая головоломка, изощренный детектив, один из самых неожиданных и удивительных романов английской литературы последних десятилетий, — все это «Гномон».

Объём 864 страницы, выходит в начале 2020-го.

Глен Кук

«Книги мёртвых»

Ещё один скорый анонс от «Азбуки» — омнибус «Книги мёртвых» Глена Кука, куда входят третья и четвертая книги тетралогии «Сверкающий Камень» подцикла «Чёрный отряд».

Лучшее наёмное войско в мире разгромлено. Уцелела лишь горстка бойцов, они тайно живут в новой империи, созданной Черным Отрядом и доставшейся его заклятому врагу. Этот враг невероятно силен, он в совершенстве постиг черную магию, но солдаты решили идти до конца. В Таглиосе, столице империи, они копят силы, чтобы выполнить две задачи: отомстить тем, кто их предал, и освободить своих братьев, заточенных в крепости за Вратами Теней. В той самой крепости, где Кина, богиня Тьмы, дожидается Года Черепов — чтобы получить свободу и свершить гибельный для многих миров ритуал.

Читайте также Мир и герои «Хроник Чёрного отряда» История и политическая география мира, в котором живут и сражаются герои Глена Кука — знаменитый Чёрный отряд.

Марцин А. Гузек

«Серые Плащи: Командория 54»

Издательство fanzon тоже потянулось к польским авторам — Марцину Гузеку. Роман представляет собой тёмное военное фэнтези в духе «северных» рассказов Роберта Вегнера. Книга начинает трилогию «Серые плащи», второй роман которой недавно вышел на польском языке.

В центре сюжета оказывается отряд молодых стражников, готовящихся к вступлению в Орден Серых Плащей, который призван защищать людей от всевозможной нечисти. Их отправляют границам приходящей в упадок империи. Они встанут под начало опытного ветерана, который мечтает о заслуженной отставке. Но и ему, и его подчиненным, вскоре придется забыть о покое. Ведь помимо преступников, беглых рабов и адептов запретной магии границам угрожают дикари-чужеземцы, которых ведут шаманы и сверхъестественные создания.

Развёрнутыми впечатлениями о романе поделился Владимир Пузий на «Лаборатории фантастики». Книга уже переводится, её планируют выпустить в первой половине 2020-го.

Энтони Райан

«Тень ворона»

Издательство «Книжный клуб Фантастика» отчиталось о сдаче в типографию трёх макетов романов Энтони Райана из серии «Тень ворона». Книги выйдут в авторской серии.

«Шестой орден держит в руках меч правосудия и поражает им врагов Веры и Королевства». Ваэлину Аль-Сорна было всего десять лет, когда отец оставил его перед железными воротами Шестого ордена, рыцари которого посвятили себя битвам. Отныне и Ваэлин будет вести суровую, трудную жизнь послушника, закаляя себя тренировками и воздержанием. У него больше нет иной семьи, кроме Воинов Веры. Ваэлину лучше забыть, что когда-то его отец был владыкой битв у короля Януса, правителя Объединенного Королевства. И все-таки ярость Ваэлина не знает границ. Он не может простить отцу, что тот лишил его положенного по рождению и бросил к порогу Шестого ордена, как какого-то подкидыша. Но юный воин Веры свято чтит память своей матери, что бы ни говорили о ней в Ордене. Ваэлин пока не подозревает, что придет время и он начнет понимать своего отца, что одна-единственная истина затмит собой все остальные, что наступит будущее, когда изменится не только Объединенное Королевство, но и весь мир.

Сперва свет увидит первый том, а затем, с перерывом в пару недель, выйдут и вторая с третьей частью.