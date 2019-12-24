По данным Deadline, к актёрскому составу сериала по «Колесу Времени» присоединились ещё трое артистов.

Приянка Бозе («Лев») сыграет Аланну Мосвани, представительницу ордена Айз Седай из Зеленой Айя. В книге героиню описывают как смуглую, с длинными черными волосами и проницательными тёмными глазами, она славится своим добрым характером.

Тейлор Нейпир и Эммануэль Имани сыграют Стражей Мосвани — защитников-мужчин, которые магическими узами связаны со своей Айз Седай. Для представителей Зелёных в порядке вещей поддерживать отношения с несколькими Стражами.

В заметке издания описывается характер отношений между Мосвани и её Стражами — они построены на любви, сексе и уважении, что превращает троицу в грозную силу в бою.

«Колесо Времени» — адаптация одноимённого эпического фэнтезийного цикла Роберта Джордана от продюсера/шоураннера Рэйфа Джадкинса («Агенты Щ.И.Т.»). В числе исполнительных продюсеров также входят Даррен Лемке («Шазам!»), Мариго Кехо («Электрические сны Филипа Дика», «Чужестранка»), кинооператор Ута Бризвитц («Мир Дикого Запада», «Очень странные дела»), Тед Филд и Майк Уэбер из студии Radar Pictures («Джуманджи: Зов джунглей») и Ларри Мондрагон и Рик Селвадж из студии Red Eagle Entertainment. Последние двое работали над провальной и позорной серией «Зимний дракон», который подавали как пилот сериала по «Колесу Времени», но на самом деле этот эпизод был отснят лишь для продления прав прошлым владельцем. Сейчас над сериалом работают Amazon Studios и Sony Pictures Television.

В конце осени Amazon продлил шоу на второй сезон.

В начале ноября к актёрскому составу сериала присоединился Майкл Макэлхаттон, известный по образу Русе Болтона из «Игры престолов». Он сыграет Тэма ал’Тора, приёмного отца главного героя Ранда.

Помимо Макэлхаттона в сериале играют не столь известные артисты, воплотившие главных героев: Йоша Страдовски (Ранд ал’Тор), Маркус Рутерфорд (Перрин Айбара), Зои Робинс (Найнив ал’Мира), Барни Харрис (Мэтрим Коутон), Дэниэл Хенни, (Ал’Лан Мандрагоран) и Мадлен Мадден (Эгвейн ал’Вир). А вот роль Морейн Дамодред, которая исцелила Тэма после битвы с троллоками, исполняет Розамунд Пайк («Исчезнувшая»).

Даты выхода сериала пока нет, съёмки стартовали в начале осени.