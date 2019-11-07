Создатели сериала по «Колесу Времени» Роберта Джордана нашли исполнителя роли Тэма ал’Тора, приёмного отца главного героя Ранда. Им стал Майкл Макэлхаттон, известный по образу Русе Болтона из «Игры престолов».

Тэм — умелый боец и мастер клинка во вселенной книжного цикла, он хорошо управляется с луком и холодным оружием. Наверняка мы увидим его в бою, когда на ферму в самом начале нападут троллоки.

Помимо Макэлхаттона в сериале играют не столь известные артисты, воплотившие главных героев Йоша Страдовски (Ранд ал’Тор), Маркус Рутерфорд (Перрин Айбара), Зои Робинс (Найнив ал’Мира), Барни Харрис (Мэтрим Коутон) и Мадлен Мадден (Эгвейн ал’Вир). А вот роль Морейн Дамодред, которая исцелила Тэма после битвы с троллоками, исполняет Розамунд Пайк («Исчезнувшая»).

https://www.instagram.com/p/B2Uh3e6ohhE/

Съёмки сериала стартовали 16 сентября — в день, который ознаменовал собой 12-ю годовщину со дня смерти Роберта Джордана. Первые два эпизода снимет Ута Бризвитц («Очень странные дела», «Мир Дикого Запада»). Шоураннером числится Рэйф Джадкинс («Агенты Щ.И.Т.»).

Даты выхода у сериала пока нет.

Ранее издательство «Азбука» объявило о планах переиздать весь книжный цикл, включая три романа Брендона Сандерсона. Первый том должен выйти уже в ноябре.