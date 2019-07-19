Издательство «Азбука» официально анонсировала долгожданное переиздание одного из главных фэнтезийных циклов всех времён — «Колеса Времени» Роберта Джордана! Записывайте в календарь — первый том «Око мира» планируют выпустить в ноябре. А вот несколько важных подробностей всего переиздания:

  • Книги будут выпускать в хронологическом порядке. «Новую весну» — приквел к «Око мира» — издадут позже.
  • В основе первых томов будет лежат классический перевод Тахира Велимеева.
  • «Азбука» провела дополнительную редактуру, сверку терминов и вычитку «Око мира». В этом издателю помогало фан-сообщество «Цитадель Детей Света».
  • В книгу войдут дополнительный пролог из переиздания 2002 года, карты и глоссарий.
  • Первый том издадут с иллюстрацией Дэвида Гроува (David Grove).
Переиздание «Колеса Времени» от «Азбуки» стартует в ноябре 1

Мир, в котором правят женщины, люди перерождаются, а эпохи повторяются, подчиняясь поворотам Колеса Времени. Всё начинается в Двуречье, в селении Эмондов Луг. В нём по ночам появляется таинственный всадник, а затем в это забытое всеми место ещё и наведываются чужестранцы. Один из чужаков – леди Морейн. Она из королевского рода и является одним из сильнейших магов в Айз Седай. В Эмондовом Лугу Морейн встречает подростка Ранда ал’Тора, кому суждено сыграть важнейшую роль в истории вселенной Колеса Времени.

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Кот-редактор
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