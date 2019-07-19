Издательство «Азбука» официально анонсировала долгожданное переиздание одного из главных фэнтезийных циклов всех времён — «Колеса Времени» Роберта Джордана! Записывайте в календарь — первый том «Око мира» планируют выпустить в ноябре. А вот несколько важных подробностей всего переиздания:

Мир, в котором правят женщины, люди перерождаются, а эпохи повторяются, подчиняясь поворотам Колеса Времени. Всё начинается в Двуречье, в селении Эмондов Луг. В нём по ночам появляется таинственный всадник, а затем в это забытое всеми место ещё и наведываются чужестранцы. Один из чужаков – леди Морейн. Она из королевского рода и является одним из сильнейших магов в Айз Седай. В Эмондовом Лугу Морейн встречает подростка Ранда ал’Тора, кому суждено сыграть важнейшую роль в истории вселенной Колеса Времени.