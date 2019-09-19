Фото: актёрский состав сериала «Колесо Времени» в честь начала съёмок

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В середине сентября стартовали съёмки сериала по «Колесу Времени» от Amazon Studios. По такому поводу актёры опубликовали совместное селфи — вместе с актрисой Розамунд Пайк («Исчезнувшая»), которая играет Морейн Дамодред. Ранее СМИ рассказывали, что почти для всех из актёров «Колесо Времени» станет первым большим проектом. В актёрском составе также числятся:

  • Йоша Страдовски (Ранд ал’Тор),
  •  Маркус Рутерфорд (Перрин Айбара),
  • Зои Робинс (Найнив ал’Мира),
  • Барни Харрис (Мэтрим Коутон),
  • Мадлен Мадден (Эгвейн ал’Вир).

А в инстаграме проекта появилось видеообращение шоураннера Рейфа Юдкинса («Агенты Щ.И.Т.»). Съёмки начались 16 сентября — в день, который ознаменовал собой 12-ю годовщину со дня смерти Роберта Джордана.

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Первые два эпизода снимет Ута Бризвитц («Очень странные дела», «Мир Дикого Запада»).

Ранее композитор и музыкант Нихил Копаркар опубликовал в сети свою композицию, которая, на его взгляд, могла бы стать заглавной темой сериала.

Даты премьеры у сериала пока нет.

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