Фото: актёрский состав сериала «Колесо Времени» в честь начала съёмок

В середине сентября стартовали съёмки сериала по «Колесу Времени» от Amazon Studios. По такому поводу актёры опубликовали совместное селфи — вместе с актрисой Розамунд Пайк («Исчезнувшая»), которая играет Морейн Дамодред. Ранее СМИ рассказывали, что почти для всех из актёров «Колесо Времени» станет первым большим проектом. В актёрском составе также числятся:

Йоша Страдовски (Ранд ал’Тор),

Маркус Рутерфорд (Перрин Айбара),

Зои Робинс (Найнив ал’Мира),

Барни Харрис (Мэтрим Коутон),

Мадлен Мадден (Эгвейн ал’Вир).

А в инстаграме проекта появилось видеообращение шоураннера Рейфа Юдкинса («Агенты Щ.И.Т.»). Съёмки начались 16 сентября — в день, который ознаменовал собой 12-ю годовщину со дня смерти Роберта Джордана.

Первые два эпизода снимет Ута Бризвитц («Очень странные дела», «Мир Дикого Запада»).

Ранее композитор и музыкант Нихил Копаркар опубликовал в сети свою композицию, которая, на его взгляд, могла бы стать заглавной темой сериала.

Даты премьеры у сериала пока нет.