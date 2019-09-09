Находка: фанатская музыкальная тема к сериалу по циклу Роберта Джордана «Колесо Времени»

Мы уже рассказывали, что в сентябре интернет-гигант Amazon планирует начать съёмки сериала по мотивам эпического фэнтезийного цикла «Колесо Времени» Роберта Джордана. Пока о шоу, съёмочной команде и всех причастных известно не так много. Но вот композитор и музыкант Нихил Копаркар (Nikhil Koparkar) решил поделиться своим видением музыкальной темы шоу:
Копаркар рассказал порталу Tor, что открыл для себя книги Джордана уже после того, как Amazon анонсировал сериал. Композитор залпом и с огромным удовольствием прочёл 14-томник, персонажи и сюжет которого вдохновили его на творчество.
Музыка пришла к нему довольно быстро, и потому он нанял Оркестр Будапешта, чтобы её воплотить.
Есть что-то такое в оркестре, который играет с такой страстью и отдачей, чего нельзя достичь никаким другим образом.
Нихил Копаркар, композитор
Копаркар — большой поклонник музыки других фэнтезийных картин. Например, ему по душе саундтрек Говарда Шора к «Властелину колец», из которого композитор тоже черпал вдохновение. Новейшую работу Копаркара можно услышать в грядущем фэнтезийном фильме The Candle and The Curse. Неизвестно, захочет ли Amazon привлечь Нихила к работе над музыкой в сериале — пока что предложений не поступало.
Ранее СМИ рассказали об актёрах, которые присоединились к основному составу. Пока что известны следующие герои:
- Морейн Дамодред — Розамунд Пайк;
- Ранд ал’Тор — Йоша Страдовски;
- Перрин Айбара — Маркус Рутерфорд;
- Найнив ал’Мира — Зои Робинс;
- Мэтрим Коутон — Барни Харрис;
- ал’Лан Мандрагоран — Дэниэл Хенни;
- Эгвейн ал’Вир — Мадлен Мадден.
Почти для всех, кроме Пайк, «Колесо Времени» станет первым крупным проектом.
Ранее шоураннер сериала Рейф Джадкинс поделилась у себя в твиттере названием трёх эпизодов первого сезона. Из этого журналисты сделали вывод, что хронология событий шоу будет отличаться от книжного цикла. Возможно, что первые два будут эпизода посвящены Морейн, а с Рандом и его товарищами она встретится лишь в третьей серии.
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