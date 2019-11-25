Шоураннер сериала «Колесо Времени» Рейф Юдкинс по одноимённому фэнтезийному циклу Роберта Джордана в твиттере опубликовал вот такую запись, в которой пояснил, что сценаристы готовятся работать над вторым сезоном.

Starting the S2 writers’ room on Wheel of Time and the Czech builders didn’t fully grasp how many whiteboards are needed to break an entire season of television. Ha. pic.twitter.com/6nJZIsegmZ — Rafe Judkins (@rafejudkins) November 13, 2019

Открывая комнату сценаристов второго сезона «Колеса Времени» чешские строители, видимо, не до конца осознавали, как много досок нужно для работы над целым сезоном для телевидения.

В комментариях он пояснил — Amazon действительно заказал второй сезон шоу.

В начале ноября к актёрскому составу сериала присоединился Майкл Макэлхаттон, известный по образу Русе Болтона из «Игры престолов». Он сыграет Тэма ал’Тора, приёмного отца главного героя Ранда. Тогда Юдкинс прокомментировал новость так:

Мой первый инстинкт говорил мне избегать обращаться к актёрам из «Игры престолов». Но правда такова, что Макэлхаттон чертовски хорош. И если мы собираемся провернуть нечто подобное, то нам нужно постараться сделать из человека, устроившего Красную свадьбу, отца, которого мы все хотели бы иметь. Рэйф Юдкинс, шоураннер

Помимо Макэлхаттона в сериале играют не столь известные артисты, воплотившие главных героев: Йоша Страдовски (Ранд ал’Тор), Маркус Рутерфорд (Перрин Айбара), Зои Робинс (Найнив ал’Мира), Барни Харрис (Мэтрим Коутон), Дэниэл Хенни, (Ал’Лан Мандрагоран) и Мадлен Мадден (Эгвейн ал’Вир). А вот роль Морейн Дамодред, которая исцелила Тэма после битвы с троллоками, исполняет Розамунд Пайк («Исчезнувшая»).

Съёмки сериала стартовали 16 сентября — в день, который ознаменовал собой 12-ю годовщину со дня смерти Роберта Джордана. Первые два эпизода снимет Ута Бризвитц («Очень странные дела», «Мир Дикого Запада»).

Даты выхода у сериала пока нет.

Ранее издательство «Азбука» объявило о планах переиздать весь книжный цикл, включая три романа Брендона Сандерсона. Первый том должен был выйти уже в ноябре, но он пока задерживается.

Ранее Amazon продлил на второй сезон ещё до начала съёмок «Властелина Колец» и дал «зелёный свет» продолжению «Карнивал Роу». Кроме того, научно-фантастический сериал «Пространство» тоже получил продление — уже на пятый сезон (четвёртый выходит в декабре).