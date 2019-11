Шоураннер сериала «Колесо Времени» Рейф Юдкинс по одноимённому фэнтезийному циклу Роберта Джордана в твиттере опубликовал вот такую запись, в которой пояснил, что сценаристы готовятся работать над вторым сезоном.

Starting the S2 writers’ room on Wheel of Time and the Czech builders didn’t fully grasp how many whiteboards are needed to break an entire season of television. Ha. pic.twitter.com/6nJZIsegmZ

