Книжные новинки-2020: фэнтези

Вторая часть наших книжных ожиданий от 2020 года посвящена фэнтези в самых разных его проявлениях — высокому и низкому, героическому, эпическому и тёмному.

Гай Гэвриел Кей «Блеск прошлого»

Роман мэтра исторического фэнтези о «почти как нашем» магическом мире. Действие происходит в стране, напоминающей Италию эпохи Возрождения. Простолюдин Данио Серра, умный, хитрый и проницательный, сумел сделать карьеру при дворе могущественного и очень жестокого патриция, известного под прозвищем Зверь. Но Данио угораздило влюбиться в очаровательную Адрию Риполи, и его спокойная жизнь подошла к концу. Впереди — множество приключений и неожиданных встреч с великими людьми своего времени, которые сошлись в беспощадной схватке за власть.

Тэд Уильямс «Империя травы»

Второй роман долгожданной трилогии эпического фэнтези «Последний Король Остен Арда». Земли Светлого Арда десятилетиями наслаждались миром под властью короля Саймона и королевы Мириамель. Но, похоже, вскоре им вновь предстоит столкнуться со смертельной угрозой в лице жуткой королевы норнов. Неспокойно и в других землях: древняя нация наббан стоит на пороге гражданской войны, а кочевники-триттинги готовят набеги на ненавистные им города. Цивилизация может погибнуть — чтобы спастись, нужно во что бы то ни стало разгадать тайну древнего артефакта, короны из ведьминого дерева.

Дженн Лайонс «Королевские останки»

Один из самых ярких фэнтезийных дебютов 2019 года — сразу после выхода романа права на его экранизацию приобрела студия Annapurna Pictures. По словам автора «Волшебников» Льва Гроссмана — это «книга многогранная, насыщенная, жёсткая, яркая, увлекательная, которая дарит неимоверное удовлетворение».

Сын менестреля Кирин, выросший в городских трущобах, стал ловким и удачливым вором. Однажды Кирин против воли занимает место пропавшего принца, сына государственного изменника, и оказывается замешан в опасные политические интриги.

Тэмсин Мьюир «Гидеон Девятая»

Ещё один яркий прошлогодний дебют, который сочетает в себе элементы космической оперы, фэнтези, детектива, комедии и хоррора. Мир книги явно напоминает «Вархаммер 40,000», где космос сходится с черной магией.

Воспитанная некромантами и бессмертными слугами, юная мечница Гидеон пойдёт на что угодно, лишь бы сбежать от «жизни» воскрешённого трупа. Проблема в том, что боевые навыки Гидеон необходимы костяной ведьме Харроухарк, надежде Девятого Дома, которая призвана на службу Императора. Потому Харроухарк готова на всё, чтобы вернуть беглянку — и на любую цену.

Сэм Сайкс «Семь клинков в чёрном»

Начальный роман цикла тёмного фэнтези «Могила Империй». По стилю и атмосфере книга напоминает «спагетти-вестерн» и мрачную версию аниме «Триган».

Героиня романа — колдунья Сэл, которая, ожидая казни за многочисленные преступления, вспоминает свою жизнь в мире, очень напоминающем Дикий Запад. Странствуя по миру, опустошенному магической войной, Сэл без раздумий использует тёмное колдовство, клинок и пистолет.

Эван Винтер «Ярость драконов»

«Игра престолов» встречает «Гладиатора» — так критики представляют первый том цикла эпического фэнтези «Пылающий».

Народ омехи зациклен на войне — вот уже два века они сражаются против всего мира. Но молодой воин Тау мечтает о другом: он рассчитывает получить лёгкое ранение первом же бою и вместе с ним шанс сбежать подальше, жениться, завести детей и жить спокойно. Однако в решающий момент Тау предают — его близкие жестоко убиты, а сам он становится изгоем. Тау решает стать непревзойдённым мечником, чтобы любой ценой покарать трёх могущественных людей, которые разрушили его жизнь.

Питер Ньюман «Бродяга»

Трилогия постапокалиптического гримдарка в атмосфере «Безумного Макса», где технологии встречаются с магией.

Его зовут Странник. Может, когда-то у него и было настоящее имя, но теперь его нет. Может, когда-то он и говорил, но теперь лишён голоса. В мире, разорённом и сожжённом войной, мире, где правят чудовища, Странник пытается найти Сияющий Город — по слухам, последний оплот человечества. Но в легенде кроется немало вымысла, некогда великие цивилизации повержены во прах, повсюду ждут страшные и злые «чудеса». Цель Странника далеко, а мир стал очень опасным местом, царством монстров и демонов.

Джон Гвинн «Malice»

Масштабное эпическое тёмное фэнтези, которое разыгрывается в классическом рыцарском Средневековье. Множество персонажей, несколько главных героев, внушительный объём (более 900 страниц), эпичность и мрачность — все это Malice.

Прошлое Ссыльных земель полно жестокости и страха. Когда-то здесь столкнулись огромные армии людей и гигантов, но потом воцарилось затишье, феодальные государства пытались поддерживать хрупкий мир. Но теперь камни плачут кровью — вскоре людям придётся столкнуться с куда большей опасностью, чем любая напасть из прошлого. Скоро взойдет Чёрное солнце, и тогда все надежды и мечты человечества рассыпятся прахом.

Жан-Филипп Жаворски «Неумерший»

Популярный роман французского фэнтези, лауреат премий Les Imaginales и Planete SF. Это мрачное историческое фэнтези о временах кельтов, основанное, несмотря на всю свою фантастичность, на последних исследованиях в области археологии, истории и лингвистики.

Белловез, сына вождя, погиб в первом же бою, но вернулся с того света, отказавшись умирать. Он ещё не знает, что на пути мести его ждет немало предательств, чудес и монстров, да и само время после его смерти теперь не так линейно, как прежде. Изысканный стиль, прихотливая композиция и сложность: одно из самых оригинальных произведений в жанре европейской фантастики за последние несколько лет.

Питер Маклин «Костяной жрец»

Умелое сочетание мрачного реалистичного фэнтези с брутальным криминальным романом.

Томас вернулся домой с войны, на которую он не хотел идти. Раньше Томас был бандитским главарём, но теперь его криминальная сеть разрушилась, его люди голодают, а родные места захватили чужаки. И Томас вместе с вновь собранной бандой потрепанных жизнью ветеранов, Святош, решают вернуть то, что потеряли, и навести в городе порядок. Любыми средствами. Но в этом мире слово имеет вес в буквальном смысле, а за тонкой пеленой реальности таится нечто, с чем даже отъявленные головорезы не хотели бы столкнуться в тёмном переулке. И пока Святоши сражаются с пришельцами по злачным тавернам, в игорных домах и на улицах, Томас понимает: война только начинается, и ставки в ней гораздо выше, чем он думал.

Томаш Низиньский «Танец марионеток»

Брутальное тёмное фэнтези в лучших традициях Роберта Вегнера.

Циничный офицер Исевдир Норгаард вместе со своим полком прибывает в недавно завоеванную провинцию, где должен поддерживать мир. Обстановка напряжённая, местные солдат недолюбливают, проблем полно. Например, нужно найти производителей нелицензированной святой воды (даёт быстрый магический эффект, потом человек сгорает; запрещена, но кто ж прислушается) и вычислить ядро повстанцев, таинственный Круг. Всё это на фоне бесконечных интриг ради раздела власти.

Постепенно Норгаард впутывается в подковёрные игры, а верховная власть закручивает гайки, но никто ещё не знает, сколько сюрпризов таит этот болотистый, лесистый и отсталый край. И некоторые из них кошмарны настолько, что вся человеческая жестокость по сравнению с ними меркнет.