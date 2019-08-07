Сэм Сайкс «Seven Blades in Black»: фэнтези про антигероев и жестокую магию

Я долго писал эту историю — по сути, признание в любви к Final Fantasy. Здесь есть все, чего вы хотели от фэнтези-романа. Месть! Убийство! Империи, управляемые безумцами в оперных масках! Гигантские механические чудовища, приводимые в движение древними кошмарами! Ездовые птицы! Ужасные твари, вызываемые из эфира! Постельные сцены! Поножовщина! И все это почти одновременно! А в центре всего — молодая женщина со шрамом, револьвером и списком из тридцати трех людей, которых она должна убить, просто чтобы снова почувствовать себя нормальной. Сэм Сайкс рекламирует роман в своей уникальной манере

Сэм Сайкс всегда любил резвиться, добавляя в свои книги элементы разных жанров и видов искусства. В предыдущем цикле можно было заметить отсылки к комиксам, ролевым играм, фильмам и аниме. Будучи сыном Дианы Гэблдон (автора цикла «Чужестранка», по которому сняли одноименный сериал), Сайкс с детства посещал гик-фестивали и знаком, кажется, со всеми американскими фантастами. Неудивительно, что у него хорошо получалось динамичное приключенческое фэнтези с интересными, запоминающимися персонажами. Жаль только, слегка пустоватое — под конец всегда было непонятно, зачем весь этот фейерверк затевался. К счастью, «Семь мечей» сохранили достоинства предыдущих романов и избавились от их основного недостатка.

Начинается книга с того, что главную героиню Сол Какафонию неведомым образом сумели схватить силы Революции — одного из трёх крупнейших государств континента. В каждом из них она разыскиваемая преступница — и в безумной теократии Небес, и в тиранической Империи, где правят маги, а люди без таланта («нули») находятся в положении рабов, и в Революционном государстве, состоящем из фанатиков с промытыми мозгами. У каждой из сторон есть веские причины ненавидеть наёмницу. Вся история «Семи мечей» предстает в форме допроса, где Какафония описывает события, приведшие её к заключению и предстоящей казни.

Сол — охотница за головами, одна из лучших на территории Шрама, куда стекаются все, кто по каким-то причинам не может оставаться в одном из трёх государств. Её прозвище пошло от разумного револьвера, с которым она когда-то заключила договор. Но охота за преступниками для Сол лишь средство, её настоящая цель — найти и убить людей, сломавших ей жизнь. Никакая сила любви, дружбы или моральные терзания не остановят, даже не притормозят героиню. Сол готова разрушать города, чтобы достичь своей цели. В какой-то момент она так и поступает.

Сол — одна из лучших антигероинь в фэнтези за последнее время. Граница между ней и злодеями почти неуловима, а иногда и вовсе исчезает. Кроме того, у Сайкса получилось сделать её по-настоящему крутой, опасной и непредсказуемой. Недаром даже в Шраме, куда стекаются наемники и убийцы со всего континента, у неё грозная репутация. Её, впрочем, Сол поддерживает искусственно, отпуская некоторых жертв с условием, что они расскажут о бое красивую историю.

И Сол, и второстепенные герои получились живыми и достоверными. Даже у злодеев есть свои страхи, желания и мотивации. Сол, бульдозером сминающую всё на своем пути, уравновешивает, во-первых, алхимик Лиетта — одна из самых умных женщин Шрама, с которой у мстительницы жаркий роман (предыдущий роман Сол закончился очень печально — похоже, Сайкс обыгрывает старый анекдот про мужиков, после которых приходится стать лесбиянкой), а во-вторых, наивный революционер Каврик. Впрочем, под влиянием циничной Сол наивность он быстро теряет.

Хорош и мир романа. Чего стоит только система магии! Редкий случай, когда автор задумывается, какими могут быть люди, которые щелчком пальцев способны уничтожать сотни других. Маги здесь настоящие чудовища. Помимо упоения своей силой, каждый из них должен платить цену богине магии. Кошмары — маги-иллюзионисты — видят сны столь ужасные, что теряют способность к сну и постепенно сходят с ума. Порталисты могут перемещаться по всему миру, но с каждым заклинанием они все ближе к вечному параличу. Осадные маги, чья плоть подобна камню, а удар кулака может пробивать крепостную стену, теряют чувства, превращаясь в одушевленные машины и утрачивая всякую связь с миром. Постепенно у них исчезает всякая мотивация к действию, и они застывают живыми изваяниями.

Сайкс прописывает свой мир с явным удовольствием, грубоватым черным юмором и выдумкой, смешивая всё, что ему нравится и кажется крутым. Революционеры создают боевые машины, где генераторами служат ужасные реликвии. Маги вызывают инфернальных демонов. Сила священников, которым в книге уделено меньше всего внимания, зиждется на боли и многочисленных человеческих жертвоприношениях. И конечно, все три государства терпеть друг друга не могут и постоянно воюют. Даже Шраму — нейтральной территории — недолго осталось наслаждаться относительно мирной жизнью.

Книга напоминает зрелищный кинобоевик, перенесённый на страницы, — с масштабными сражениями, харизматичной антигероиней, регулярно выбирающейся из-под обломков в потрепанной маечке, колкими словесными перепалками и злодеями, которые готовы тысячами вырезать мирных жителей, чтобы добиться своего. Один из лучших фэнтези-боевиков за последнее время, отличное развлечение в 700 сочащихся кровью страниц.