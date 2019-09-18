В новом выпуске рубрики «Что почитать» рассказываем про три романа разных издательств, которые увидят свет уже в этом ноябре. Жанры — самые разные! Тут вам и космический вестерн во вселенной «Светлячка», и фантастика от автора «Хроник хищных город», и легенда стимпанк Джеймс Блэйлок.
Джеймс Лавгроув
«Firefly. Великолепная девятка»
«Великолепная девятка» — уже вторая книга издательства fanzon во вселенной «Светлячка». Первая, «Чёртов герой», увидела свет в августе — и роман уже отправился на допечатку. Джосс Уидон, создатель оригинального сериала и режиссёр «Миссии „Серенити“», выступил консультантом книги.
Джейн Кобб получает неожиданную просьбу о помощи от бывшей подруги, которую не видел много лет. Экипаж «Серенити», как всегда без работы и без гроша в кармане, отправляется на отдаленную пустынную планету Фетида. Здесь им предстоит встреча со старым врагом и его фанатично преданной бандой…
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Филип Рив
«Межзвёздный экспресс»
В ноябре издательство АСТ выпустит первый роман фантастической трилогии «Межзвёздный экспресс» Филипа Рива, автора стимпанк-цикла «Хроники хищных городов» (по нему в 2018-м вышел одноимённый фильм). На английском языке книги выходили с 2015-й по 2018-й года.
Великая Сеть — это древняя сеть маршрутов, где разумные поезда могут доставить вас в любую точку галактики.
Зен Старлинг — мелкий воришка с грязных улиц, который перемещается по станциям в надежде стащить что-то ценное. Но именно за свои навыки он получает возможность навсегда избавиться от нищеты. Все, что ему нужно сделать, — это украсть одну маленькую коробку из императорского поезда с помощью Новы, девушки-моторика.
Только приступив к заданию, Зен понимает: похищенная вещь не так безобидна, как он думал, а Великая Сеть — опасная паутина, из которой можно не выбраться.
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Джеймс Блэйлок
«Подземелья Лондона»
А издательство «Аркадия» представляет уже четвёртый роман легенды литературного стимпанка Джеймса Блэйлока — «Подземелья Лондона». Оригинальные романы цикла про приключения учёного Лэнгдона Сент-Ива вышли в своё время ещё в 80-е, но добрались до нас лишь недавно. А «Подземелья Лондона» так вообще новинка — на английском языке книгу выпустили лишь в 2015-м.
Лэнгдон Сент-Ив — чудаковатый аристократ-ученый — наслаждается теплым осенним деньком. Дети отдыхают у бабушки в Скарборо, сельскохозяйственные работы завершены. Можно предаться научным изысканиям в компании обворожительной Элис и верных друзей. Но силы зла не дремлют: жуткий господин Клингхаймер, вознамерившийся повелевать миром духов, открывает охоту за головами в прямом смысле этого слова. На кону жизнь и самого Сент-Ива, и его жены, и удивительных обитателей фермы «Грядущее», и тысяч ни в чем не повинных лондонцев…
Внезапное обрушение набережной Темзы открывает проход в таинственный подземный мир Лондона. Аристократ-изобретатель Лэнгдон Сент-Ив и его друзья решают исследовать неизвестные просторы, не зная, что им противостоит хладнокровный гений зла, перед которым демонический доктор Нарбондо покажется сущим ребенком!
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