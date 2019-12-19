Совсем скоро мы порадуем вас фантастическими книжными ожиданиями на 2020-й с множеством интересных анонсов, а пока держите ещё две интересные новости, которыми издательства продолжают делиться к концу года. «Эксмо» готовит к выпуску сборник рассказов Джо Хилла, а АСТ выпустит классику киберпанка.
Джо Хилл
Full Throttle
Издательство собирается выпустить сборник писателя Full Throttle, который вышел на английском языке в октябре. В книгу вошли тринадцать рассказов — из них два написаны вместе со Стивеном Кингом, отцом Джо Хилла. По одному из них — «Высокая зелёная трава» — Netflix осенью выпустил фильм Винченцо Натали («Куб»).
Рассказы Mums и Late Returns Хилл написал специально для этого сборника.
Даты выхода и русскоязычной обложки пока нет.
Пэт Кэдиган
Synners
Редакция «Астрель-СПб» готовит ещё один классический киберпанк-роман — вслед за переизданием «Схизматрицы» Брюса Стерлинга.
Лауреат премии Артура Кларка, последний классический роман традиционного киберпанка, своеобразный opus magnum (в книге будет почти под 700 страниц). Здесь линия между технологией и человечеством безнадежно тонка. Быть Искусником — значит быть участником банды хакеров, сим-пиратов и синтетиков реальности, подсевших на искусственную реальность и виртуальное пространство как на наркотик. Здесь ты можешь поменять себя, чтобы соответствовать машинам — и это будет стоить вам всего лишь свободы и человечности.
Постоянный поток новых технологий порождает все новые и новые виды преступлений, а человеческий разум и внешняя обстановка слились до такой степени, что любое столкновение с «реальностью» может быть только случайным. Захватывающий фантастический триллер и мрачная антиутопия, Synners — это киберпанк в своем классическом проявлении.
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