Совсем скоро мы порадуем вас фантастическими книжными ожиданиями на 2020-й с множеством интересных анонсов, а пока держите ещё две интересные новости, которыми издательства продолжают делиться к концу года. «Эксмо» готовит к выпуску сборник рассказов Джо Хилла, а АСТ выпустит классику киберпанка.

Джо Хилл

Full Throttle

Издательство собирается выпустить сборник писателя Full Throttle, который вышел на английском языке в октябре. В книгу вошли тринадцать рассказов — из них два написаны вместе со Стивеном Кингом, отцом Джо Хилла. По одному из них — «Высокая зелёная трава» — Netflix осенью выпустил фильм Винченцо Натали («Куб»).

Рассказы Mums и Late Returns Хилл написал специально для этого сборника.

Даты выхода и русскоязычной обложки пока нет.

Пэт Кэдиган

Synners

Редакция «Астрель-СПб» готовит ещё один классический киберпанк-роман — вслед за переизданием «Схизматрицы» Брюса Стерлинга.