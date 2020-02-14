В рубрике «что почитать» — пара комикс-анонсов от издательства «Эксмо» и его импринта fanzon. Под брендом первого выйдет адаптация классических «Марсианских хроник» от Денниса Калеро, а под брендом второго — комикс по вселенной Forgotten Realms.

Рэй Брэдбери, Деннис Калеро

«Марсианские хроники»

Адаптация одного из самых известных произведений Рэя Бредбери выйдет в серии «Комиксы. Современная классика». В книгу войдут предисловие писателя и примечания переводчика.

Не каждый день выпадает второй шанс… И если однажды Земля станет как Марс, это отрезвит нас. Мы начнем все заново и будем учиться у Марса. В авторизованной графической адаптации «Марсианских хроник» классик мировой литературы Рэй Брэдбери приглашает нас отправиться на Марс, чтобы остаться там навсегда.

Старт продаж намечен на апрель.

Джим Заб

«Baldur’s Gate. Легенды Врат Балдура»

В 144-страничный сборник войдёт вся мини-серия из пяти номеров. Действие комикса развернётся после событий второй части. Оригинал выходил с 2014-й по 2015-й. Как отметили в издательстве, по части терминов переводчик консультировался с переводчиком русскоязычного издания книг D&D

Юная эльфийка Делина, спасаясь от преследования, случайно оживляет героев Врат Балдура. Прошли десятилетия с тех пор, как Могучий Минск — легендарный следопыт с доброй душой и пустой головой — и его ручной хомяк Бу спасли город и Королевства. Однако теперь на их пути стоит новая угроза…

Выход намечен на май.