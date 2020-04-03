Продолжаем рассказывать о книгах, которые можно будет почитать в ближайшие месяцы. На этот раз нам на глаза попались «Медленные пути», «Застава на окраине Империи. Командория 54» и новый том «Гибели Богов-2».

Аластер Рейнольдс

«Медленные пути»

«Азбука» объявила, что сборник произведений Аластера Рейнольдса «Медленные пули», большая часть которых никогда не публиковались на русском языке, отправился в типографию. По мотивам «За разломом орла» и «Голубой период Зимы», которые вошли в его состав, были сняты два эпизода сериала «Любовь, смерть и роботы».

Земные катастрофы и межзвездные войны, сегодняшние научные прорывы и завтрашнее высокотехнологичное мракобесие, мечта о бессмертии и встреча с мечтой, после чего остается только умереть… Вселенная Аластера Рейнольдса, кажется, вобрала в себя все популярные субжанры и темы фантастики, и исследуются они с проницательностью и хваткой практикующего ученого. Недаром его называют одним из главных научных фантастов современности, «британским Хайнлайном». В данном сборнике автор знаменитого «Пространства Откровения» предстает перед нами как мастер малой и средней формы — эти рассказы и повести по увлекательности нисколько не уступают прославившим его грандиозным космооперам.

Марцин Гузек

«Застава на окраине Империи. Командория 54»

Издательство «Эксмо» представило оформление романа «Застава на окраине Империи. Командория 54» за авторством Марцина Гузека. Он откроет новую серию, посвященную польской фантастике. Предположительно, книга выйдет в мае, однако все будет зависеть от ситуации в стране на фоне пандемии коронавируса.

Компания уже работает над переводом второго романа цикла.

Мир оживает после Великой чумы, Империя пытается сохранить ценности культуры и цивилизации, выполнить свой миссионерский долг — нести божественное Слово Господа Деуса. Идет постоянная борьба с внутренними врагами — обычными преступниками, еретиками и теми, кто злоупотребляет запретными знаниями — колдунами и ведьмами. Империю окружают внешние враги — варвары, язычники-демонопоклонники, дикие склавянские княжества. Оборону держит рыцарский Орден Серых Плащей. Их честь — верность. Отряд послушников прибывает в отдаленный замок — командорию — на восточной границе с Великой Чащей. Скука и постепенная деградация оборачивается кошмаром — похищения, жертвоприношения и существа в ночи. И это только начало.

Ник Перумов

«Гибель Богов-2. Книга восьмая. Душа Бога. Том 1»

Также «Эксмо» рассказала, что в мае должен выйти новый том «эпического романа» Ника Перумова — «Гибель Богов-2». Точной даты у него пока нет.