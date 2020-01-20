В рубрике «что почитать» представляем два долгожданных продолжения комиксов, а также дебютный роман от Тома Светерлича, автора «Исчезнувшего мира».

Том Светерлич

«Завтра вновь и вновь»

«Завтра вновь и вновь» — дебютный роман автора. Его выпустит издательство fanzon в серии «Наш выбор».

2058 год. 10 лет назад Америка пережила чудовищный теракт. Миллионы жертв. Люди пытаются жить дальше, но для многих эта жизнь — лишь дни после конца. Страна погрузилась в навязчивую рекламу и бесконечные телешоу, смакующие секс и насилие. Доминик — архивариус, он отыскивает в Архиве записи, сделанные бесчисленными устройствами, вживленными в мозг людей. Работа приводит его к мертвой девушке, что становится началом расследования цепочки бесчеловечных убийств. Жизнь Доминика, и даже его память о дорогих людях, под угрозой уничтожения.

Выход намечен на март.

Читайте также Том Светерлич «Исчезнувший мир» Напряженный триллер, где приключения не подменяют работу мозга.

Джерард Уэй

«Академия Амбрелла. Отель „Забвение“»

Третий том необычного супергеройского комикса о команде необычных детей со сверхспособностями, воспитанных джентльменом, меценатом, миллиардером и пришельцем. Выпускает «Комильфо».

Легендарный комикс, уже успевший обзавестись адаптацией от Netflix, возвращается! Джерард Уэй (My Chemical Romance, Doom Patrol) и Габриэль Ба (Two Brothers, «Мечтатель»), поработав над несколькими успешными проектами порознь, снова собрались вместе, чтобы подарить вам третью часть истории о похождениях молодых супергероев. Сэр Реджинальд Харгривз придумал абсолютное решение проблемы костюмированных суперзлодеев, с которыми приходилось сражаться его детям-вундеркиндами… Но прошлое всё никак не отпускает героев.

Объём — 200 страниц. Выходит в феврале.

Роберто Агирре-Сакаса

«Сабрина. Жуткие приключения». Том 2

Тёмный спин-офф серии комиксов про «Арчи» и кровавое переосмысление оригинальной истории. Первый том вышел на русском ещё несколько лет назад, но добрался только сейчас. Выпускает также «Комильфо».

Новый жуткий том приключений всеми любимой ведьмы скоро окажется у вас в руках и расскажет новые истории о тёмной магии и кровавых обрядах! Почему Салем стал котом-фамильяром? Что случилось с отцом Сабрины? Какова история его происхождения? И почему Хильда и Зельда хотят убить Харви… снова?

Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдёте на страницах комикса, зловеще написанного Роберто Агирре-Сакаса и проиллюстрированного в уникальном стиле Роберта Хэка! Жуткие приключения продолжаются!

Объём — 80 страниц. Выходит в феврале.