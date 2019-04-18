«Леденящие душу приключения Сабрины», часть 2: сатанизм, патриархат, трансгендер — но вам понравится

Юная ведьмочка-бунтарка Сабрина Спеллман расписалась в книге Дьявола и окончательно перешла на тёмную сторону. Она желает раз и навсегда изменить старые патриархальные устои в Церкви ночи, где ведьмы считаются людьми второго сорта по отношению к колдунам. Но Сабрина даже понятия не имеет, что за её душу началась новая ожесточённая борьба между Лилит и Сатаной. И вскоре девушке предстоит узнать о себе неприятную правду.

Chilling Adventures of Sabrina part 2

Жанр: мистическая подростковая драма, ужасы

Шоураннер: Роберто Агирре-Сакас

В ролях: Кирнан Шипка, Росс Линч, Люси Дэвис, Мишель Гомес Премьерный показ: 5 апреля, Netflix

Продолжительность: 10 серий по 55 минут (включая рождественский спешл)

Похоже на: «Ривердейл», «Сверхъестественное»

Этот обзор за пять секунд: если вам понравилась первая часть, то, скорее всего, понравится и вторая.

А теперь для тех, кому хочется больше подробностей.

Прежде всего, обратите внимание, что создатели шоу называют новые десять эпизодов не вторым сезоном, а второй частью первого сезона. Это выражение фигурирует как на самом сервисе, так и в пресс-релизах, которые студия рассылала, когда объявляла о продлении сериала. После просмотра всех новых эпизодов становится понятно, почему авторы пошли на этот шаг. По сути, они завершили почти все основные и второстепенные сюжетные линии. Если бы «Сабрину» закрыли сейчас, то никакой недосказанности не было бы.

Особое развитие (наконец-то!) получила основная линия, в которой Сабрина противостоит козням Блэквуда. Первосвященник Церкви ночи и декан Академии незримых искусств любой ценой собирается утвердить новый свод правил, согласно которому ведьмы окончательно займут роли служанок в обществе колдунов. Разумеется, такой расклад не устраивает девушку и её друзей, и она пытается то подкопаться под Блэквуда, то обратиться к высшей инстанции (Анти-папе — главе всей Церкви ночи).

Этот конфликт — одна из самых сильных сторон второй части первого сезона. Прежде всего, он показан очень динамично, неприятности от Блэквуда валятся одна за другой, только успевай придумывать выход. Вот отстранение от учёбы, вот обвинение в ереси, вот шантаж и даже проклятия! В какой-то момент создатели сериала и сами иронизируют над тем, что взрослому опытному колдуну на полном серьёзе приходится разбираться с шестнадцатилетней революционеркой.

Ещё один важный посыл конфликта заключён в действиях самой Сабрины — с каждым столкновением девушка всё чаще обращается к своей тёмной сущности. Она готова на всё, чтобы победить, и для этого ей придётся зайти очень далеко.

Противостояние с Блэквудом разбавляют валящиеся на голову новые неприятности. То в Гриндейл прибудут охотники на ведьм, то заклинание клона выйдет из-под контроля, то вмешается сама Лилит. В кульминации шоу расцветает всеми оттенками кроваво-красного и дарит несколько невероятно ярких и эмоциональных сцен.

К сожалению, всё это захватывающее противостояние начинается после четвёртой серии. А до того создатели самозабвенно раскручивают любовный треугольник (не зря на постер поместили Сабрину, Харви и Ника!) и историю трансгендера Сьюзи. Обе линии имели шанс «выстрелить», благо фундамент и аудитория у сериала подходящие. Однако получилось слишком кисло и скучно. Преданный, но глуповатый и наивный Харви напрочь проигрывает умному, красивому, обаятельному, могущественному и не менее преданному Нику. Отменная иллюстрация к фразе «Переходи на тёмную сторону!».

А сюжет про трансгендера как будто побоялись раскрыть в полную силу. Например, в одном из эпизодов Сьюзи наконец-то решает идентифицировать себя как мальчика — она просит говорить о себе в мужском роде и называть по имени Тео, в честь прабабки-освободительницы Доротеи.

Нажмите, если не боитесь спойлеров Правда, Тео не принимают в школьную мужскую команду по баскетболу. Тренер ставит условие: покажешь себя с остальными на поле, там и посмотрим. Хрупкого Тео шпыняют весь матч, но на помощь другу втайне приходит Сабрина. Она творит заклинание, и у Тео получается закидывать мячи в корзину. Оставим в стороне внезапную необходимость играть в баскетбол — мало ли какие озарения бывают. Куда интереснее вопрос с моральной точки зрения — это ведь жульничество и настоящая «медвежья услуга». Ну смухлевали вы на сей раз, а потом-то что? Навыков и телосложения магия не прибавит. Трансгендеру в обществе и так непросто адаптироваться, а если каждый раз прикрываться колдовством, ничего хорошего не выйдет. Авторы эту сюжетную линию «спускают на тормозах» — задиры извиняются перед Тео, а тренер с радостью берёт его в команду. На этом всё, персонаж больше не развивается — словно сценаристы поставили галочку напротив пункта «показать страдания трансгендеров» и были таковы.



Роль Сьюзи-Тео исполнил актёр-трансгендер Лахлан Уотсон. Его персонаж получил такую сюжетную линию во многом благодаря обсуждению с постановщиком и шоураннером Роберто Агирре-Сакасом. Первоначально Уотсон должен был сыграть героя по имени Орландо, но персонажа вырезали из сценария. В итоге шоураннер предложил актёру сперва «побыть женщиной», а потом они вместе привели Сьюзи к каминг-ауту.

Во второй части создатели в принципе меньше времени уделяют «мирской» жизни Сабрины. Да, она встречается с друзьями, иногда посещает школу и пытается разобраться в своих чувствах к Харви. Но бóльшая часть сериала посвящена Академии незримых искусств и столкновениям со сверхъестественным. Впрочем, даже в Академии находится место традиционным «смертным» забавам — как вам подростковая библейская постановка про падение ангела Люцифера? Поначалу сценка кажется пустой тратой времени, но эпизод звучно перекликается с событиями финала. Наконец-то мы увидим, с чего начались разногласия Лилит и Сатаны!

Впрочем, несмотря на откровения, шоу всё же остаётся верным себе. Радикальных отличий и новых персонажей ждать не стоит. Если вам понравилась первая часть, вышедшая осенью, то, скорее всего, придутся по душе и эти десять эпизодов. Кстати, тут тоже есть серия-филлер, поделённая на короткие личные истории!

«Леденящие душу приключения Сабрины» по-прежнему напоминают эффектный гибрид подростковой драмы вроде «Ривердейла» и мистического триллера в духе «Сверхъестественного». Не всегда, но чаще всего авторам всё же удаётся находить баланс между серьёзным и наивным, обыденным и тайным.