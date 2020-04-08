Что почитать: «Склад» Роба Харта и «Костяной капеллан» Маклина

Продолжаем рассказывать о фантастических книгах, которые в ближайшее время выйдут в России. На этот раз нам на глаза попались романы «Костяной капеллан» и «Склад».

Питер Маклин

«Костяной капеллан»

Издательство «Астрель-СПб» объявило, что выпустит на русском новую книгу в серии «Шедевры фэнтези» — «Костяной капеллан» за авторством Питера Маклина. Когда она появится в продаже, пока не уточняется.

Война закончилась, и армейский капеллан Томас Благ держит путь домой вместе с остатками своего отряда. Когда-то, еще в мирное время, он заправлял бандой, и своих навыков не забыл. Но теперь его криминальная империя разрушилась, родные места захватили чужаки, а люди Эллинбурга — его города — голодают, оставшись без крова и надежды. И тогда Томас вместе с другими потрепанными жизнью ветеранами решает вернуть то, что потерял. Любыми средствами. Начав борьбу за передел власти, он попадает в хитроумную сеть политических интриг и понимает, что ставки в затеянной им игре будут гораздо выше, чем казалось на первый взгляд.

А вот что писала о романе наш автор Натали Осояну в своем обзоре:

Мне понравилось, как роман коротко и ясно охарактеризовал в своем отзыве Марк Лоуренс: он харизматичный. Действительно, сочетание фэнтези, гангстеров и магии сделало эту книгу по-настоящему захватывающей, а новому эпику позволило выделиться на фоне множества конкурентов. Итак, если эстетика «Крестного отца» и «Острых козырьков» вам нравится, а ее представление на фоне магии и прочих атрибутов фэнтези кажется интригующим — не пропустите эту книгу.

Роб Харт

«Склад»

Fanzon планирует выпустить в июне этого года антиутопию «Склад» Роба Харта, права на экранизацию которой приобрел режиссер Рон Говард. О романе довольно лестно отзываются многие видные писатели, в том числе Стивен Кинг.