Что почитать: «Склад» Роба Харта и «Костяной капеллан» Маклина

Продолжаем рассказывать о фантастических книгах, которые в ближайшее время выйдут в России. На этот раз нам на глаза попались романы «Костяной капеллан» и «Склад».
Питер Маклин
«Костяной капеллан»
Издательство «Астрель-СПб» объявило, что выпустит на русском новую книгу в серии «Шедевры фэнтези» — «Костяной капеллан» за авторством Питера Маклина. Когда она появится в продаже, пока не уточняется.
Война закончилась, и армейский капеллан Томас Благ держит путь домой вместе с остатками своего отряда. Когда-то, еще в мирное время, он заправлял бандой, и своих навыков не забыл. Но теперь его криминальная империя разрушилась, родные места захватили чужаки, а люди Эллинбурга — его города — голодают, оставшись без крова и надежды. И тогда Томас вместе с другими потрепанными жизнью ветеранами решает вернуть то, что потерял. Любыми средствами. Начав борьбу за передел власти, он попадает в хитроумную сеть политических интриг и понимает, что ставки в затеянной им игре будут гораздо выше, чем казалось на первый взгляд.
А вот что писала о романе наш автор Натали Осояну в своем обзоре:
Мне понравилось, как роман коротко и ясно охарактеризовал в своем отзыве Марк Лоуренс: он харизматичный. Действительно, сочетание фэнтези, гангстеров и магии сделало эту книгу по-настоящему захватывающей, а новому эпику позволило выделиться на фоне множества конкурентов. Итак, если эстетика «Крестного отца» и «Острых козырьков» вам нравится, а ее представление на фоне магии и прочих атрибутов фэнтези кажется интригующим — не пропустите эту книгу.
Роб Харт
«Склад»
Fanzon планирует выпустить в июне этого года антиутопию «Склад» Роба Харта, права на экранизацию которой приобрел режиссер Рон Говард. О романе довольно лестно отзываются многие видные писатели, в том числе Стивен Кинг.
Глобальное потепление превратило мир в высохшую пустыню с городами-призраками, но бизнесмен-футурист Гибсон Уэллс придумал, как спасти человечество, основав компанию Облако. Облако дает работу, жилье и надежду. Пакстон потерял все, и его шанс — получить работу в Облаке. Цинния тоже ищет там работу, но ее цели иные. Она должна выполнить задание, за которое щедро платит неизвестный заказчик. Картинки рекламных роликов идеальны, но стальные тиски системы контролируют каждый шаг. Что же прячется за широкой улыбкой Гибсона Уэллса, возомнившего себя новым пророком и хозяином мира сего?
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