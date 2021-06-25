Что почитать: «Траун» Тимоти Зана и «Молот ведьм» Яцека Пекары

Сегодня в рубрику «Что почитать» попали романы «Траун: Доминация. Грядущий хаос» Тимоти Зана и «Молот ведьм» Яцека Пекары, которые fanzon выпустит на русском в августе.
«Траун: Доминация. Грядущий хаос»
Тимоти Зан
Издательство fanzon объявило, что выпустит в августе первую книгу новой трилогии Тимоти Зана по «Звездным войнам» — «Траун: Доминация. Грядущий хаос».
За пределами далекой-далекой Галактики лежат Неизведанные регионы: нестабильная, неисследованная и почти не пригодная для полетов часть космоса. Там с равной вероятностью можно найти как глубоко запрятанные секреты, так и явные опасности. А посреди этого бурлящего хаоса раскинулась Доминация, родина загадочных чиссов и девяти семей, что правят ими.
Спокойствие Доминации, светоча мира и стабильности в регионе, нарушено дерзкой атакой неизвестных врагов на столицу. Разгадать это таинственное происшествие Доминация поручает одному из своих самых блистательных молодых офицеров, который не мог похвастаться знатным происхождением, но был принят в могущественную семью Митт и получил имя Траун.
«Молот ведьм»
Яцек Пекара
Также в августе свет увидит второй том из серии «Я, инквизитор» польского писателя Яцека Пекары, который получил название «Молот ведьм»! Третья и четвертая книги тоже находятся в переводе.
Вот он — инквизитор и Молот ведьм. И перед ним новые испытания, новые головоломки, новые сражения. Столкновения с ведьмами и демонами, еретиками и богохульниками. Но что хуже — со злобной силой, которая зародилась в Ватикане. Достаточно ли его страстной веры, стальных нервов и острого ума, чтобы выжить? Какова будет цена сострадания к невинным жертвам?
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