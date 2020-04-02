В эти непростые дни издательство «Азбука» порадовало новыми анонсами комиксов. Один — адаптация культового готического триллера «Ворон», а другой — новая городское фэнтези Гранта Моррисона.

Грант Моррисон

«Джо-варвар»

Издательство подготовило все восемь выпусков истории в твёрдом переплёте. Её написал Грант Моррисон («Бэтмен. Лечебница Аркхэм. Дом скорби на скорбной земле», «Чудо-Женщина. Земля-1», «Супербоги», «НАС3»), а нарисовал Шона Мерфи («Бэтмен. Белый рыцарь», «Американский вампир»). Вдобавок к выпускам в книгу вошли сценарные наброски и эскизы иллюстраций комикса.

«Джо-варвар» — приключение на грани между сном и реальностью и квест в жанре фэнтези. Эту историю сам автор, Грант Моррисон, назвал «современным “Властелином Колец” и “Алисой в Стране чудес» для всех возрастов». Иногда, чтобы стать героем, надо не планету спасать, а преодолеть себя, узнать, на что ты способен в момент, когда приходится полагаться на собственные силы. Как пришлось сделать Джо Мэнсону — обычному подростку со склонностью к фантазированию и сахарным диабетом 1 типа. Живая фантазия становится спасительной способностью для Джо, когда он из-за стечения обстоятельств забывает проследить за уровнем сахара у себя в крови и впадает в гипогликемический шок. Можно умереть, если ждать помощи, потому нужно действовать, даже если мозг из-за шока рисует в сознании картины измененной реальности. Вместо привычных комнат, лестниц и окружения в доме Джо Мэнсон оказывается в фантастическом мире!

Объём 224 страницы, формат — 170х260. Уже в печати.

Джеймс О’Барр

«Ворон»

Роман-первоисточник, по которому Алекс Пройас снял свой дебютный фильм с Брэндоном Ли. История трагична от начала и до конца — О’Барр придумал комикс после того, как пьяный водитель сбил его невесту. Работать над «Вороном» Джеймс начал во время службы в армии, когда он прочел в газете, как в Детройте из-за обручального кольца стоимостью в 20 долларов была убита молодая пара.

Мистика, драма и смерть — для «Ворона» они много значат, как числа в судьбе людей. Из этих трёх основ создан комикс — история простого человека Эрика, который потерял свою невесту Шелли, жестоко убитую бандой отморозков. Тогда же во всех смыслах погиб и Эрик, но дух мщения в образе Ворона дал мертвецу силы, чтобы вернуться в мир живых и принести в него возмездие. В этом комиксе нет места краскам, он наполнен скорбью и яростью, потому он черно-белый. Это эмоции человека, так сильно любившего когда-то, и потому комикс внутри, несмотря на отсутствие красок, подобен произведению искусства, печальной балладе, написанной мраком и дождем, кровью и слезами, поцелуями и выстрелами, жизнью и смертью.

Объём 280 страниц, формат — 170х260.