Самые ожидаемые комиксы 2020: «Трансметрополитен», «Призрак в доспехах» и не только

2020 год едва начался, а громких комиксных анонсов уже полно. Мы собрали самые ожидаемые новинки, которые должны выйти в будущем году, — как на русском, так и на английском. В списке — безымянный комикс Гранта Моррисона, продолжение «Старика Логана», приквел «Очень странных дел», новая работа автора «Ходячих мертвецов», перезапуски «Звёздных войн» и «Стражей Галактики», долгожданный Спайдер Иерусалим и многое другое.

Выйдут на русском

Трансметрополитен

Культовая история об остром на язык журналисте Спайдере Иерусалиме. Он живёт в городе будущего, где можно найти буквально всё: ярмарку религий, людей, скрестивших себя с пришельцами, искусственный интеллект, бессмертие и фриков всех мастей. Уоррен Эллис и Дэрик Робертсон берут множество научно-фантастических тропов, выворачивают их наизнанку — и выходит потрясающе.

Выпуск «Трансметрополитен» на русском языке фанаты ждут почти так же, как поклонники Мартина — «Ветра зимы». 31 декабря 2015-го издательство «Азбука» анонсировало, что выпустит знаменитый комикс «в следующем году». С тех пор прошло четыре года, а Спайдер Иерусалим так официально и не заговорил на русском. Тем не менее издательство утверждает, что первый том главного комикса о гонзо-журналистике точно выйдет весной 2020 года. Основной для локализации послужит абсолютное издание — то есть в каждом омнибусе будет по 20 выпусков. Ждём и надеемся!

Nameless

Невероятно безумная история от Гранта Моррисона, автора комиксов «Все звёзды. Супермен», «Бэтмен: Лечебница Аркхем. Дом скорби на скорбной земле», «Хэппи!» и многих других знаковых вещей. В Nameless человечество сходит с ума из-за приближения астероида, полного существ, словно бы рожденных фантазией Лавкрафта.

Безымянного главного героя отправляют в космос, чтобы изменить курс астероида, несущегося к Земле. Понять этот многослойный комикс с первого раза точно не получится, но при этом оторваться от него невозможно. История подается единым потоком сознания. Моррисон касается в своей истории всего, что ему интересно — от религии (особенно достанется фанатизму) до бодихоррора Карпентера. Добавьте к этому потрясающий рисунок Криса Бернэма — и получите самый психоделичный комикс, который вы прочтете на русском в 2020 году.

The Private Eye

Еще один долгострой отечественного рынка, анонсированный XL Media в 2017-м. The Private Eye Брайана Вона и Маркоса Мартина рассказывает о жизни в 2076 году, где после глобальной утечки личных данных отключили интернет. Люди вынуждены на публике скрывать свои личности за масками, поэтому в комиксе множество потрясающих разворотов с десятками причудливых костюмов.

Главный герой за деньги разыскивает компромат на людей, но постепенно понимает, что невольно впутался в крупный заговор. И в то же время у него появляется возможность изменить общество и сложившуюся систему. Эта история на стыке жанров — тут есть и антиутопия, и детектив, и неонуар, — но в первую очередь это отличная научная фантастика на актуальную тему сетевой анонимности и приватности данных.

Призрак в доспехах

Классическая манга Сиро Масамунэ, которую мы давно ждём на русском. «Призрак в доспехах» рассказывает о киберпанковской Японии будущего, где киборги и оцифровка сознания стали обыденностью. Сюжет крутится вокруг девушки Мотоко Кусанаги по прозвищу Майор, состоящей в Девятом отделе Министерства внутренних дел Японии. Ее задача — найти таинственного хакера Кукловода, который взламывает людям мозги, добывая оттуда информацию. Автор задается вопросами, ключевыми для киберпанка: что составляет душу человека? Способен ли он снова чувствовать, если давно забыл, что это такое? И делают ли интегрированные технологии человека роботом?

Даже если вы смотрели аниме-экранизацию, пропустить первоисточник нельзя — это одно из самых влиятельных фантастических произведений наряду с «Акирой», который, кстати, продолжит выходить на русском.

Justice

Суперзлодеи вселенной DC начинают видеть кошмары. В них планета гибнет в результате ядерной войны, которую не смогли предотвратить члены Лиги справедливости. Поэтому бывшие преступники объединяются, чтобы уничтожить героев и спасти таким образом мир. Алекс Росс довольно оригинально проинтерпретировал вечное противостояние супергероев и суперзлодеев в комиксах. Способны ли сверхлюди меняться? Каково героям осознавать, что кто-то может быть надежнее их? Могут ли герои вообще ошибаться? И, как обычно у Росса, каждая панель комикса — словно шедевр из картинной галереи.

А также:

В 2020 году издательство fanzon выпустит завершающие тома мистических «Ключей Локков» Джо Хилла. Кстати, 7 февраля выйдет сериал-экранизация от Netflix!

Тот же fanzon выпустит «Техножрецов» — еще один комикс во вселенной Алехандро Ходоровски, куда входят «Инкал» и «Метабароны».

Закончив основную серию «Сэндмен», «Азбука» в 2020-м возьмётся за спин-оффы. Точно выйдут «Бесконечные ночи» и «Увертюра».

Помимо этого, «Азбука» готовит к выходу сразу несколько релизов по вселенной DC: и классические истории о самых известных супергероях, и новые комиксы.

Бэтмен в 2020 году появится в следующих комиксах:

• «Бэтмен. Проклятый» (Batman: Damned) — комикс, с которого начался импринт DC Black Label, и духовный сиквел «Джокера» от творческого дуэта Ли Бермехо и Брайана Аззарелло;

• «Бэтмен. Черное зеркало» (Batman: Black Mirror) — Скотт Снайдер и Франческо Франкавилла погружают во тьму Дика Грейсона и сумасшедшего сына комиссара Гордона;

• DCeased — одно из новых событий во вселенной DC о зомби-эпидемии, охватившей и супергероев;

• «Смерть в семье» — классический комикс об одном из важнейших и самых противоречивых событий в истории DC: убийстве Джейсона Тодда, одного из Робинов.

Это не все классические сюжеты от «Азбуки». В 2020 году свет увидят две крайне важные истории от Алана Мура — «Что случилось с Человеком из стали?» и «Человек, у которого есть всё», посвященные Супермену.

Продолжит издаваться и эпохальный ран Джеффа Джонса о Зелёном Фонаре. Весной ожидаются «Агент Оранж» и «Гнев Красных Фонарей», а осенью «Азбука» обещает устроить «Самую темную ночь». Эти комиксы — большое событие во вселенной DC.

К премьере фильма «Чудо-женщина: 1984» будет издан весьма необычный комикс «Гикетейя» от Грега Раки, в котором принцесса амазонок Диана вступит в противостояние с Бэтменом, дав личное обещание, которое сильнее её супергеройской миссии.

Уже в начале февраля, к премьере фильма «Хищные птицы», выйдет сборник лучших историй о Харли Квинн, а также специальный киносингл Пола Дини, в котором Харли и Ядовитый Плющ попробуют себя в роли кинотворцов в Голливуде.

Наконец, «Азбука» готовит комикс «Джо Варвар» от Гранта Моррисона и Шона Мёрфи. Первого представлять нет нужды: в этом году была наконец издана книга «Супербоги», закрепляющая за Моррисоном статус одной из главных фигур в нынешней комикс-индустрии. Шон Мёрфи в этом же году заявил о себе вместе с Мэттом Холлингсвортом в комиксе «Бэтмен: Белый рыцарь». «Джо Варвар» — комикс о простом подростке с повышенным содержанием сахара в крови. Однажды он забывает принять лекарство и попадает в удивительный мир, населенный персонажами его любимых игр, фильмов и книг. Сам Грант Моррисон описывал «Джо Варвара» как современную «Алису в Стране чудес» для всех возрастов.

АСТ выпустит четвертый том «Лиги выдающихся джентльменов» под названием «Буря». Если считать «Черное досье», то это уже пятая книга во вселенной, придуманной Аланом Муром, и на этот раз в центре истории герои шекспировской «Бури», замятинского «Мы», The Blazing World Маргарет Кавендиш и других произведений.

Зарубежные новинки

Green Lantern Season Two

В феврале 2020 года стартует второй сезон «Зеленого фонаря» от Гранта Моррисона и Лиама Шарпа. Первый том был хорошо принят фанатами, потому что Грант в своей привычной манере отбросил все текущие события в комиксах DC и представил собственную интерпретацию работы космической полиции. Гостевым персонажем на этот раз станет Флэш (в прошлом томе гостил Зеленая Стрела).

Х-Men/Fantastic Four

Мини-серия за авторством Чипа Здарски (автор «Секс-преступников» и современной серии про Утку Говарда) стартует в феврале 2020-го. В ней продолжат линию, начатую в Dawn of X Джонатана Хикмана: Люди Икс попробуют уговорить Франклина Ричардса — сына Рида и Сью Ричардсов из Фантастической четвёрки — прийти к своей настоящей семье, мутантам, живущим на острове Кракоа. Где лучше жить одному из сильнейших естественно рожденных мутантов — с родной семьей или среди себе подобных?

Stranger Things: Into the Fire

В январе 2020-го выйдет еще один приквел к сериалу «Очень странные дела» от Dark Horse. На этот раз в центре внимания — двое беглецов из лаборатории доктора Бреннера. Им удалось оставить эксперименты позади и зажить нормальной жизнью. Когда они узнают, что лаборатория закрыта, то решают найти Девятую, мощного пирокинетика, у которой проблемы с психикой. Обещают, что в центре истории будут последствия экспериментов Бреннера и их влияние на психику подопытных.

Avengers of Wastelands

В январе 2020-го стартует новый виток развития «Старика Логана» — легендарного комикса, послужившего основой для фильма «Логан». Впервые после победы суперзлодеев во вселенной комикса появится новая команда супергероев, которая попробует навести порядок в Пустошах. Дэни Кейдж с молотом Тора, сын Брюса Баннера и парень со шлемом Человека-муравья станут первыми героями в новом составе. Курировать продолжение Old Man Quill и Dead Man Logan будет Эд Бриссон.

Star Wars и Darth Vader

В 2015 году права на комиксы по «Звездным войнам» вернулись к Marvel, и издательство с тех пор активно развивает вселенную, регулярно выпуская серии о разных персонажах саги. В 2020 году заново начнутся серии Star Wars и Darth Vader. Действие будет происходить между пятым и шестым эпизодами, а сюжеты серий, как и в первых двух линейках, периодически будут переплетаться.

Fire Power

Первый комикс Роберта Киркмана после финала «Ходячих мертвецов» — это уже событие. Вместе с художником Крисом Сомни он расскажет историю Оуэна Джонсона — простого парня, отправившегося в Китай на поиски своих биологических родителей. Поиски приводят его в шаолиньский монастырь, где он решает освоить потерянное искусство стрельбы огненными шарами. Комикс начнет выходить в мае 2020-го.

А также

В январе 2020-го стартует новый том комиксов про Тора. На смену Джейсону Аарону, развивавшему бога грома с 2012 года, придет Донни Кейтс. В комиксе у Одинсона будет новый дизайн.

Стражи Галактики тоже получат новую серию в январе 2020-го. После событий текущего тома историю подхватит Эл Юинг. Он расскажет о новом составе команды, которому предстоит столкнутся с Богами Олимпа.

В феврале 2020-го стартует продолжение нашумевшей серии DCeased от Тома Тэйлора. В короткой лимитке из трех номеров расскажут о злодеях, оказавшихся в центре зомби-апокалипсиса.

В феврале 2020 года свою первую сольную мини-серию получит Гвен Стейси. В пяти номерах Кристос Гейдж расскажет о жизни девушки до ее первого появления на страницах комиксов про Человека-паука.