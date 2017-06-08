«Чудо-женщину» запретили ещё в одной стране. Ранее фильм уже сняли с проката в Ливане и Алжире, теперь к ним присоединился Тунис, сообщает Variety.
Причиной для отмены показа стал иск Тунисской ассоциации молодых адвокатов, в котором они назвали Галь Гадот «чемпионом-сионистом». Обвинения в сионизме основывались на том, что актриса публично поддерживала вооруженные силы Израиля во время конфликта в секторе Газа в 2014 году. Еще одним поводом для иска стала служба Галь Гадот в израильской армии.
Ливан стал первой страной, где отменили показ нового кинокомикса DC в связи с тем, что исполнительница главной роли — израильтянка.
После этого в Алжире прошла акция протеста «Нет! Только не в Алжире!». Фильм сняли с проката и не пустили на фестиваль Nuits du Cinema («Ночь кино»), который посвящен празднованию мусульманского священного месяца Рамадан. Причина, по которой картину запретили к показу, не называется. Однако Амир Иджер, глава компании, организующей фестиваль, заявил, что фильм был снят из-за «административных вопросов».
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