11 апреля в прокат вышел ремейк «Хеллбоя». Вместо Рона Перлмана рогатого чёрта играет Дэвид Харбор (шериф из «Очень странных дел»), а за рулём вместо Дель Торо — режиссёр сериалов Нил Маршалл. В этот же день на картину (а не заранее, как это случается обычно) спало эмбарго. И оказалось, что критиков фильм страшно разочаровал! На момент публикации новости у «Хеллбоя» 35 баллов на Metacritic и 10% рейтинг «свежести» на RottenTomatoes.

Пара изданий нашли картину довольно приемлемой — но таких оказалось совсем мало:

Невероятно шокирующий и гордящийся своей смехотворностью, новый «Хеллбой» смотрится как картинка из головы Гленна Данцига (американский музыкант, основатель Misfits, любитель мистики — МирФ), которую он пытается зарисовать в блокноте. Upprox, 88 баллов «Хеллбой» Нила Маршалла — это родник креативности, это супергеройский фильм, сделанный для хардкорных фанатов ужастиков, он переполнен юмором и страшными сценами. The Wrap, оценка не указана

Остальные критики не особо сдерживали эмоции:

«Хеллбой» Нила Маршалла — месиво из монстров (вероятно, отсылка к песне Monster Mash — МирФ), громкое и самодовольное. Просто принесите швабру. Consequence of Sound, 50 баллов

Возможно, так и задумано, что версия «Хеллбоя» 2019 года надоедлива до изнурительной степени, перегружена апокалиптическими ужасами и переполнена, на первый взгляд, кучей сюжетных поворотов. Но фильм действительно трудно понять, поскольку за 120 минут он вываливает слишком много информации о мифологии. IndieWire, 58 баллов У этого «Хеллбоя» проблемы с повествованием. Слишком много экспозиции и недостаточно развития персожана. Звезда «Очень странных дел» Дэвид Харбор отлично подходит проекту благодаря своему меланхоличному и грубому юмору, но у него слишком мало времени, чтобы продемонстрировать хоть что-то из этого. San Francisco Chronicle, 50 баллов

Некоторые издания и вовсе растоптали фильм:

За свою чрезмерную и плохо выглядящую компьютерную графику, за бездарные диалоги и за обильные сцены насилия новый «Хеллбой» заслуживает отдельного круга в аду Данте. Screen International, 20 баллов Гонка за худший фильм года накаляется. Можно даже сказать, что сейчас жарче, чем в аду, ведь в лидеры вырвался «Хеллбой». Это ужасный, отвратительный, несмешной, с идиотским сюжетом комикса фильм оскорбляет ваши органы чувств так же, как вонючий вагон метро в жаркий летний день. New York Post, 0 баллов

Обычно мы готовим свои тексты про фильмы ещё до старта проката, но в этот раз пресс-показа в России не было. Но мы обязательно сходим на фильм и расскажем о нём, чтобы выяснить, правы ли на сей раз критики.