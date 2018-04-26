CinemaCon: «Гласс» от Шьямалана, два новых Star Trek и продолжение «Тихого места

С 23 по 26 апреля в Лос-Анджелесе проходит крупнейшая киновыставка CinemaCon, на которой студии и режиссёры рассказывают участникам и зрителям подробности о своих грядущих проектах. Для удобства мы решили собрать все самые важные новости в один материал, чтобы вы ничего не пропустили.

«Гласс»

Glass

Режиссёр М. Найт Шьямалан представил первый промо-кадр супергеройского кроссовера в своей киновселенной! Мистический камерный триллер «Гласс» соединит сюжетные линии «Сплита» и «Неуязвимого» и расскажет больше о людях со сверхспособностями. По словам Шьямалана, он пытается снять приземлённую картину о супергероях, используя приёмы, характерные для триллеров.

Участникам выставки показали небольшой отрывок, в котором все три главных героя оказались в психиатрической больнице. Врачи их убеждают, что никакими сверхъестественными силами они не обладают. Роль психолога сыграла звезда сериала «Американская история ужасов» Сара Поулсон.

Известно, что к своим ролям вернулись Брюс Уиллис (Дэвид Данн), Сэмуэл Л. Джексон (Элайджа Прайс), Аня Тейлор-Джой (Кейси) и Джеймс Макэвой (Кевин).

В оригинале картина называется Glass, что отсылает к прозвищу персонажа Джексона Мистер Стекло. Пока что на КиноПоиске фильм называется именно «Гласс», но не исключено, что перед прокатом его поменяют.

В России лента выйдет 18 января 2019 года.

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Два фильма во вселенной Star Trek

Руководитель Paramount Джим Джианопулос рассказал, что студия планирует расширять киновселенную «Звёздного пути». Совместно с партнёрами из Skydance, компания планирует снять ещё две картины о приключениях капитана Кирка и экипажа корабля«Энтерпрайз».

Известно, что один из фильмов хочет снять Квентин Тарантино. Знаменитый постановщик требует для картины «взрослый» рейтинг R (18+) и, судя по слухам, продюсеры готовы уступить. Тарантино уже встретился с командой сценаристов Paramount и они обсудили множество деталей. Пока что режиссёр занят подготовкой к съёмкам криминальной драмы «Однажды в Голливуде», в которой рассказывается о секте Чарльза Мэнсона «Семья».

«Монстро 2» и «Оверлорд»

Джей Джей Абрамс и его студия Bad Robot также анонсировали ещё два проекта, связанные с киновселенной «Кловерфилд».

Во-первых, постановщик рассказал, что они готовят полноценное продолжение «Монстро» — самого первого фильма вселенной. Этот фантастический боевик в жанре «найденной плёнки» от Мэттью Ривза показывал вторжение чудовищ на Землю. В 2016 году в прокат вышел камерный триллер «Кловерфилд, 10» от Дэна Трахтенберга. Его связь с «Монстро» прослеживалась лишь в самом конце. А в этом году Netflix выпустил «Парадокс „Кловерфилда“» — ещё один триллер, действие которого разворачивается на космической станции «Кловерфилд». Группа учёных провоцирует аномалию, которая, вероятно, и становится причиной нападения чудовищ. Первоначально фильм назывался «Частица бога» и не был связан с киновселенной, но Абрамс и его студия решили провести досъёмки, чтобы вплести сюжет в «Кловерфилд».

Во-вторых, Абрамс рассказал, что ещё один фильм студии «Оверлорд» не будет связан с «Кловерфилдом», как это ожидалось ранее. «Оверлорд» покажет события Второй мировой войны, а именно — высадку американских войск в Нормандии. В центре сюжета окажутся солдаты, которым предстоит сражаться не только с силами противника, но и со сверхъестественными созданиями. Бойцы начинают военную операцию в одной из деревень, в которой сталкиваются с ужасными тварями — экспериментами нацистов.

Ожидается, что «Оверлорд» выйдет в октябре этого года.

Продолжение «Тихого места»

Похоже, Paramount осознали, что выпустили настоящий хит! Триллер о чудовищах со сверхъестественным слухом «Тихое место» собрал в прокате свыше 210 млн долларов при производственном бюджете 17 млн долларов. Успех побудил студию запустить в производство продолжение.

Представители кинокомпании сообщают, что работать над картиной будет та же команда продюсеров и сценаристов. Неизвестно, присоединится ли к фильму режиссёр и исполнитель главной роли Джон Красински. Подробности сюжета тоже остаются в секрете.

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«Пятый мультфильм» Laika

Отличные новости для поклонников кукольной анимации от студии Laika! Совместно с продюсерской компанией Annapurna Pictures студия запускает в производство новый анимационный фильм под черновым названием «Пятый фильм» (да, это пятый проект студии). Его снимает Крис Батлер, который работал над сценарием «Кубо. Легенда о самурае» и поставил «Паранормана».

На озвучку главных героев студия позвала Хью Джекмана, Зои Салдану и Зака Галифианакиса. Исполнительный директор Laika описывает «Пятый фильм» как «эволюционный шаг для всей студии».

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