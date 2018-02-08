Слух: Абрамс уже готовит пятый «Кловерфилд» с Дейзи Ридли в главной роли

Слух: Абрамс уже готовит пятый «Кловерфилд» с Дейзи Ридли в главной роли

4 февраля вышел «Парадокс „Кловерфилда“» — космический триллер о неудачном научном эксперименте. В октябре нас ждёт фильм с рабочим названием «Оверлорд» — мистический боевик в декорациях Второй мировой войны. Оба фильма входят во вселенную «Кловерфилд», которую придумал продюсер Джей Джей Абрамс. Она началась в картине «Монстро» (Cloverfield в оригинале), а в 2016 году вышел триллер «Кловерфилд, 10», который оказался с нею связан. Судя по слухам, Абрамс этим не ограничится — он уже готовит новый фильм во вселенной «Кловерфилд»!

Как пишет портал Comic Book Movie, речь может идти о картине «Колма», в которой главную роль играет Дейзи Ридли (Рей из «Пробуждения Силы» и «Последних джедаев»). Вот как звучит официальный синопсис фильма:

В центре сюжета — мужчина, погибший в автомобильной катастрофе 50 лет назад. Всё это время он в потустороннем мире ждет свою возлюбленную. Ей удалось выжить в той аварии, и впоследствии обрести новую любовь и семью. Но когда женщина умирает, ей дается шанс вернуться в тот день, когда случилась катастрофа и снова прожить жизнь или воссоединиться со своим любимым…

«Колма» основана на изральском телефильме 2003 года Kol Ma (All I’ve Got или «Всё, что у меня есть). О ремейке Абрамса почти ничего неизвестно кроме имени режиссёра — фильм снимает постановщица Мариэль Хеллер («Очевидное»). Дата выхода тоже не называется.

На связь мелодрамы и вселенной «Кловерфилд» указывает новая информация на сайте Tagruato — вымышленной компании из вселенной Абрамса. Пользователям Reddit удалось разобраться, что на сайте скрыта статья 2007 года из якобы израильской газеты. В заметке рассказывается о закрытии дороги из-за необъяснимых мистических причин — это вполне можно считать за намёк.

Совершенно неясно, как именно «Колма» будет связана с основной вселенной. Неужели опять всему виной окажутся пришельцы?! Если так посчитать, то совсем скоро Абрамс свяжет с «Кловерфилдом» и «Звёздные войны», и «Стартрек»!