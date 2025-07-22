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Critical Role и авторы Dispatch выпустят игру во вселенной Экзандрии

Дмитрий Кинский
22 июля 13:21
304
1 минута на чтение
Команда Critical Role объединилась с независимой студией AdHoc для создания игры, действие которого развернется в фэнтезийном мире Экзандрия.
Помимо этого Critical Role и AdHoc работают над еще несколькими совместными проектами.
Один из них — игра Dispatch. Critical Role поможет с расширением франшизы, которая будет включать в себя анимационный сериал, настолки и мерч.
Партнерство между CR и AH началось после того, как глава и участник первой Трэвис Уиллингем прошел прослушивание на роль в Dispatch. В озвучке игры также приняли участие Мэтт Мерсер и Лора Бейли из Critical Role.
Игра во вселенной Экзандрии выйдет через несколько лет.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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