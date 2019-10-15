Наши коллеги из издательства Crowd Games открыли предзаказ масштабной кооперативной настольной игры «Осквернённый Грааль. Падение Авалона» (Tainted Grail: The Fall of Avalon) в мрачном фэнтезийном сеттинге. Это приключение рассчитано на 1—4 участников. В число ключевых особенностей входят открытый мир, разветвлённый сюжет и развитие персонажей. Каждый участник берёт на себя роль героя поневоле, который отправляется исследовать страшный мир, вдохновлённый легендами о короле Артуре, а также кельтской и скандинавской мифологией. Всего в кампанию входит 15 глав — и за одно прохождение весь контент увидеть не получится.

Путешествие начинается в родной деревне ваших персонажей — Куанахте. Отсюда вы отправитесь в мир, который будет постепенно выкладываться на стол в виде больших карт локаций, словно выступающих перед вами из «тумана войны».

В ходе приключений герой будет тратить «энергию», расходуемую на выполнение всевозможных действий. Она восстанавливается в конце дня — если персонаж отдохнёт и поест. В странствиях персонажи иногда будут заходить «внутрь» локаций, где будут выбирать из предложенных вариантов. За выполнение заданий герои будут получать опыт и развивать характеристики и приобретать новые навыки. Время от времени вы будете открывать карты из колод встреч четырёх типов, в результате чего окажетесь вовлечены в схватку или переговоры. И то и другое представляет собой отдельную мини-игру, для которой у каждого персонажа имеются уникальные колоды карт боя и дипломатии.

Распаковка сигнальной копии:

В состав почти пятикилограммовой коробки входят: четыре персонажа, восемь детализированных фигурок, 200-страничная книга сценариев, около 800 карт, четыре планшета персонажей, четыре жетона персонажей, счётчики, маркеры, правила для быстрого старта, расширенные правила и многое другое. Предварительные правила можно почитать на странице предзаказа.

«Осквернённый Грааль» выпускает издательство Awaken Realms, известного по серии игр «Это моя война» (This War of Mine). Игра в 2019-м вышла на Kickstarter и собрала около 5 миллионов фунтов, проект поддержало почти 42 тысячи человек.

Коробка обойдётся в 5600 рублей — для ранних пташек (до 19 октября). Возможна рассрочка. Русское издание игры будет печататься в Китае в рамках общемирового тиража. Планируемая дата прибытия игры на склад в Москве — март 2020 года.

В дальнейшем Crowd Games планируют издать дополнения к игре и выпустить набор из 20 детализированных миниатюр «Чудовища Авалона». В базовой игре они помечаются просто карточками. Предположительно на «ранних пташках» цена набора составит 3500—3600 рублей. Доставка запланирована на апрель 2020 года. Предзаказы принимают до 15 ноября.