Кшиштоф Пискорский «Тенеграф»

Профессиональный фехтовальщик Арахон Каранза Мартенес И’Грената И’Барратора случайно ввязывается в запутанную историю, в центре которой — тенеграф, выжженное на стекле изображение таинственной фигуры. Из-за тенеграфа герою предстоит пережить много приключений и не раз пустить в ход рапиру. Поведает читателю об этом загадочный рассказчик, ироничный и проницательный, сведущий не только в науке обращения с оружием, но и в искусстве теней.

Krzysztof Piskorski

Cienioryt

Роман

Жанр: авантюрное фэнтези

Выход оригинала: 2013

Переводчик: С. Легеза

Издательства: АСТ, «Астрель-СПб», 2017

477 стр., 3000 экз.

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Современное фэнтези стремится к культурному разнообразию: на страницах романов, изданных в последние годы, всё чаще появляются герои, чья этническая принадлежность и сопутствующая ей культура ранее выглядели редкой экзотикой. Однако при том, что определённые «географические направления» становятся более популярными, на фэнтезийной карте по-прежнему есть белые — или почти белые — пятна.

Много ли можно припомнить ярких и необычных фэнтези-романов, где описывается Испания или страна, очень на неё похожая? Палящее солнце, густые тени, мрачные переулки, благородные идальго, звон шпаг — и так далее, и тому подобное… Да, по большому счёту — всего лишь новый набор стереотипов, но на фоне приевшихся сценариев на основе, к примеру, артуровского мифа или скандинавских легенд смотрится свежо. В конце концов, клише — это лишь инструмент, с помощью которого можно создать что угодно, от полной ерунды до истинного шедевра.

Что же создал Кшиштоф Пискорский? Прежде всего новый мир, увлекательный и загадочный, нестандартный и пугающий, сбивающий с толку обилием деталей касательно своей военно-политической истории. Этот мир населён интересными героями, которым хочется сопереживать, — и лысеющий королевский бакалавр Эль Хольбранвер или увлечённый своей работой печатник Камина вызывают ничуть не меньше эмоций, чем отважный Арахон. Герои, среди которых почти нет статистов, сражаются, интригуют или пытаются не стать жертвой чьих-то интриг, обретают любовь и теряют жизнь; масштаб действий постепенно разворачивается до поистине глобального, включающего целые миры.

Пискорский не копирует чужие достижения, а позволяет собственной фантазии подсказывать новые пути развития истории

Забудьте о стереотипах: автор сумел не просто придумать уникальную систему магии и мироустройства, но и органично выстроить вокруг неё общество, технику, культуру, причём не одного государства и даже не одного континента. Текст пестрит мелочами, свидетельствующими о том, что с «матчастью» автор поработал отлично. Вот, допустим, печатник Камина вспоминает времена, когда «наибольшей проблемой было раздобыть побольше чернил, достаточно бумаги, найти переплётчиков и отыскать достаточно манускриптов, как древних, так и новых». Так всё и было в реальной истории: лавинообразный рост популярности печатных книг привёл к тому, что первым их производителям пришлось изрядно попотеть, разыскивая манускрипты, которые ещё не издал конкурент. Или обратим внимание на то, что фамилия основателя подлинной испанской школы фехтования и второе имя главного героя «Тенеграфа» совпадают — явно не случайно. Можно вспомнить датского астронома, который в молодости получил такое же ранение, как и Эль Хольбранвер, его в некотором роде коллега. Можно отыскать и другие совпадения с нашей реальной историей, но в эту игру интереснее играть при втором прочтении, которого книга вполне заслуживает.

Ведь во время первого прочтения всё ваше внимание захватит сюжет, который скорее заставляет вспомнить приключенческие романы, чьё действие связано с Пиренеями, чем какие-то другие фэнтезийные произведения. Хотя бы потому, что нечто похожее у других авторов фэнтези найти мудрено. Пискорский не копирует чужие достижения, а позволяет собственной фантазии подсказывать всё новые и новые пути развития истории. Не раскрывая её перипетий, можно сказать лишь одно: «Тенеграф» не раз вас удивит и даже, вероятно, ошарашит.

Итог: образцовое приключенческое фэнтези в испанском антураже, который в творчестве фантастов встречается нечасто. А ещё здесь динамичный сюжет, нетривиальная магия, интересные и живые герои.

Что породило тень? В одном из интервью Кшиштоф Пискорский рассказал, что идея романа появилась у него в Барселоне во время жаркого лета, когда «тени были исключительно темны». Эту идею он впоследствии серьёзно доработал, как следует изучив историческую основу, включая труды по фехтованию. В плане языка, стиля и духа на автора повлияли, как он сам признаётся, Маркес, Перес-Реверте, Кортасар и Сервантес.

Из двух прочих секретных атак одна была слишком сложной, чтобы обучить ей кого-то, кто не провёл всю жизнь с рапирой в руках. Вторая же была слишком рискованной, а если удавалось её исполнить — настолько кровавой, что благороднорождённые тотчас презрели бы её. К тому же И’Барратора придумал её сам — пришла она к нему во сне, а значит, была личной собственностью кавалера, с которой тот не намеревался расставаться. Но не пуль и не ружей граф Детрано боялся больше всего — а теней. Особенно собственной, поскольку если бы кто из дворян случайно зацепил её своей тенью, то сознание несчастного залило бы целым архивом грязных секретов главного шпиона.

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