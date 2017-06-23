На «Бумстартере» запустили проект по сбору средств на издание комиксов «Назад в будущее» на русском языке. Издательство под оригинальным названием «Другое издательство» планирует привлечь 260 тысяч рублей, и чуть больше 10% от этой суммы оно уже набрало.

Команда сообщает, что для издания комикса уже почти всё готово: куплены права, переведён текст и сейчас готовится вёрстка. Собранные деньги пойдут на печать тиража.

Книга комикса «Назад в будущее» будет включать в себя пять выпусков оригинального Back to the Future, автором которого выступил сценарист Боб Гейл. Он работал над сюжетом оригинальных фильмов, и его комикс вполне можно считать «каноничным». Эта история — продолжение трилогии в графическом формате.

Комикс выйдет в мягкой обложке объёмом 120 страниц. На «Бумстартере» один экземпляр отдадут за 300 рублей (без учёта доставки). Доставка при этом будет стоить не дороже 100 рублей; кроме того, предусмотрен самовывоз из локальных комикс-шопов. Выход намечен на август.

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