Cyberpunk, Magic: The Gathering и Devil May Cry — все аниме-анонсы от Netflix

Netflix в рамках презентации Geeked Week представил целый ряд аниме-проектов по мотивам различных игр. Мы собрали все анонсы в одном материале.

Cyberpunk 2077

Сервис совместно с CD Projekt RED планируют новый проект по мотивам киберпанковского экшена. Ранее уже была информация, что компания намерена и дальше развивать анимационную вселенную игры. Это точно будет не второй сезон Edgerunners.

Splinter Cell: Deathwatch

Ubisoft переанонсировала анимационную адаптацию серии стелс-экшенов Splinter Cell. Деталей и даты выхода нет, но известно, что роль Сэма Фишера озвучил Лив Шрайбер (Саблезубый из «Люди Икс: Начало. Росомаха»).

Magic: The Gathering



Ранее за проект отвечали братья Руссо, а в начале 2024-го появилась информация об отмене шоу. Netflix представил первый постера мультсериала по мотивам популярной ККИ Magic: The Gathering. Шоураннером выступает Терри Маталас, которому поручили съемки сериала о Вижне для Marvel.

Devil May Cry



Аниме занимается студия Studio Mir («Легенда о Корре», «Смерть Супермена», «Ведьмак: Кошмар волка»), а премьера намечена на апрель 2025 года.

Вышел первый полноценный трейлер адаптации культовой серии слэшеров о приключениях Данте.

«Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт»

Netflix представил новый трейлер аниме о Ларе Крофт. События шоу развернутся после трилогии игр от Crystal Dynamics. Премьера аниме ожидается 10 октября. Крофт озвучила Хэйли Этвелл.

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