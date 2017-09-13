Викинг, которого мы заслужили — актёр Данила Козловский сыграет Вещего Олега в сериале «Викинги». Об этом сообщает портал Deadline.

В новом сезоне шоу запланировано 20 эпизодов, и в них актёру отведут весьма значительную роль. Иных подробностей пока не сообщается.

Не исключено, что создатели сериала подметили актёра в отечественном высокобюджетном фильме «Викинг», где Козловский сыграл князя Владимира. Похоже, в «Викингах» ему достанется схожее амплуа.

Новый сезон начнёт выходить с 29 ноября. В этот день покажут двухчасовой премьерный эпизод.

«Викинги» — сериал от канала History, написанный сценаристом Майклом Хёрстом. Шоу рассказывает семейную сагу о жизни и приключениях викингов раннего средневековья на основе скандинавских саг. В центре сюжета — вождь викингов Рагнар Лодброк и его семья. Строго историческим сериал не назовёшь, но антураж и ключевые события вполне передаются.

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Приключения рыцарей, викингов, мушкетёров и гладиаторов на фоне реальных исторических событий мы любим не меньше, чем фэнтези. Впрочем, во многих этих шоу создатели уходят так далеко от реальной истории, что впору считать их разновидностью фантастики.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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