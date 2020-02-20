Издательство Dark Horse объявило, что оно адаптирует неиспользованный сценарий «Хищника» 1987 года — из него сделают мини-серию комиксов, состоящую из пяти выпусков.

Если конкретнее, в основу ляжет сценарий, написанный в 1984 году Джеймсом и Джоном Томасами. В центре сюжета военные, отправленные на секретное задание. Однако миссия обернулась тем, что на них открыло охоту неизвестное существо. Тогда проект еще назывался «Охотник», а не «Хищник».

Переосмыслением занимаются сценарист Джереми Барлоу, известный по комиксу Alien vs. Predator: Thicker Than Blood («Чужой против Хищника: Гуще крови»), а также художники Патрик Блейн, который работал над «Звездными войнами: Империя», и Энди Оуэнс, приложивший руку к графическим романам по Tomb Raider.

По словам Барлоу, оригинальная идея «Хищника» была несколько глубже, чем фильм. И ему нравится это различие. Также он считает, что Патрик и Энди хорошо справятся со своей работой, а фанаты в свою очередь останутся в восторге.

Уже сейчас можно взглянуть на обложку первого выпуска, на которой изображен Хищник в довольно непривычном обличье. Комикс появится в продаже 10 июня.